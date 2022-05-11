Тим не менше, є хороша новина: малі та середні підприємці починають відновлювати роботу. Цьому сприяє і внутрішня міграція з гарячих точок у більш спокійні регіони України, а також поступове повернення людей до деокупованих міст.

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Ми щодня бачимо мільйони запитів: від перевезень до перукарських послуг для людей та навіть тварин. Щоб задовольнити щораз більший попит, бізнесу варто розуміти: де вигідніше взяти в оренду приміщення, які ціни, скільки є пропозицій зараз та де їх шукати. Розповім, чим зараз живе ринок комерційної нерухомості.

Краса та здоров'я для українців – на першому місці

За понад два місяці війни українці в порівняно спокійних регіонах навчилися адаптуватися до умов воєнного часу та "вплітати" свої щоденні звички у нову реальність: пити каву в улюбленій кав'ярні, слідкувати за зовнішнім виглядом чи навіть робити ремонт в оселі. До речі, а ви вже склали свій список улюблених місць, які відвідаєте в першу чергу?

Більшість людей вже у березні та квітні шукали на OLX послуги в сфері краси та здоров’я — понад 660 тисяч пошуків. Серед них популярними стали масаж і манікюр: 262 тисячі і 170 тисяч кліків. Також у трійку необхідних процедур додалося нарощування вій. Ми нарахували приблизно 82 тисячі таких запитів.

Наступними затребуваними послугами стали "Ремонт і обслуговування техніки" та "Будівництво, ремонт і прибирання" – по 360 тисяч та 209 тисяч запитів у кожній сфері. Допомогу в перевезенні шукали майже 94 тисячі разів, найчастіше – оренду автомобіля чи вантажний та пасажирський трансфер. Наприклад, для повернення в Україну або доставку гуманітарної допомоги. А як щодо самих підприємців?

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Найбільше бізнеси потребують складських приміщень

Українські підприємці теж потрохи повертаються до звичних темпів роботи. За опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, кількість компаній, які не працюють, суттєво зменшилась і становить лише 26% (у березні ж цей показник був 42%).

Відповідно, відновлюється запит на комерційну нерухомість. Так, лише за березень-квітень українці 74 тисячі разів шукали оренду квадратних метрів для роботи. Найбільша потреба зараз у складах – кількість пошуків у березні та квітні становила 17 тисяч. Наступні за популярністю типи комерційної нерухомості – це салони і МАФи, вільні метри шукали по 9 тисяч разів.

Найбільший вибір комерційної нерухомості в столиці, а найвигідніша ціна оренди – в Полтаві

Зростання попиту на послуги – це однозначне "зелене світло" для тих, хто відновлює роботу або ж давно планував орендувати приміщення для власної справи. Ми проаналізували, що найбільший шанс знайти вільну площу в Києві, Львові та Дніпрі.

Так, у столиці лише в квітні розмістили понад 3,6 тисячі оголошень з комерційними приміщеннями. У місті Лева вже зараз можна обрати приміщення із 2,2 тисяч варіантів. Найбільша кількість пропозицій припадає на центральні райони: Галицький та Франківський. В Дніпрі з 2 тисяч оголошень про оренду найчастіше пропонують комерційну нерухомість в Центральному та Соборному районах.

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Що ж до розцінок, то, наприклад, у західних регіонах вартість комерційної нерухомості зросла на приблизно 500 – 1000 гривень. У Івано-Франківську орендувати площу для роботи можна в середньому за 7 500 гривень на місяць, в Ужгороді – за 7 000 гривень на місяць, а у Львові – приблизно за 9 000 гривень на місяць.

У Києві середня вартість оренди знизилася на майже 5 000 гривень на місяць, в Одесі – на 2 500 гривень на місяць. Найвигідніше орендувати приміщення в Полтаві, де середня вартість місячної оренди у квітні становила 1 500 гривень.

Порівняння середньої вартості оренди комерційної нерухомості в різних містах України

Чому орендувати приміщення варто зараз

Незважаючи на те, що війна триває, українці вчаться жити в нових умовах та пристосовуватися до реальності воєнного часу. Попит на звичні послуги оживає, найбільше людям хочеться дбати про зовнішній вигляд та здоров'я. Це є позитивним сигналом для майстрів б'юті-індустрії, які сумніваються, чи варто зараз відновлювати звичну діяльність.

Ще один аргумент на користь оренди – це те, що підприємцям слід перевезти свою продукцію в більш безпечні та вільні складські приміщення. Це дозволить продовжувати торгівлю, тим паче, що онлайн-шопінг зараз на піковому рівні. Вже на третьому тижні квітня українці замовили товарів на суму 100 мільйонів гривень, що на 19% більше у порівнянні з 2021 роком!

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Для тих, хто замислюється, де ж шукати приміщення, я відповім мовою фактів: найкраще співвідношення "попит/пропозиція" демонструє столиця. У Києві наразі знизилась вартість оренди та доступна найбільша кількість вільних квадратних метрів у порівнянні з іншими регіонами.

У Дніпрі теж висока ймовірність вдало знайти робочу площу: в місті багато пропозицій, а середня ціна оренди – одна з найнижчих в Україні. А от бізнесам, які потребують вільного складу чи МАФу, раджу звернути увагу на Волинь. Тут найнижчі ціни на ці види комерційної нерухомості – приблизно 2 000 гривень на місяць.

Наостанок додам, що загальна картина на ринку нерухомості залишається сприятливою для українських бізнесів. Тож моя пропозиція для підприємців – продовжуйте працювати. А ми допоможемо, бо країна без вас ніяк!

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