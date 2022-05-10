Спорить, но не ссориться

Но это можно делать с уважением к оппоненту, не переходя на личности, приводя доводы в свою пользу и понимая, что ошибки бывают, люди не идеальны, а изменения будут, но не сразу.

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Теперь напишу о той же идее – о необходимости единства во время войны, одновременно со свободой критиковать и политической конкуренцией – более концептуально или научно.

Путин заинтересован в том, чтобы мы перессорились. Для этого он использует наши лучшие черты. желание свободы, недоверие к власти, ненависть к коррупции и требования к прозрачности и подотчетности государства.

Во время войны полноценно обеспечить прозрачность и подотчетность нереально. Иначе враг сможет использовать такую информацию в свою пользу. А это уменьшает подотчетность правительства и политиков народа. А дальше вопросы техники – увеличивать "асимметричную информацию", то есть разнообразие оценок и гипотез по каждой конкретной ситуации, и переводить все на личности, и уменьшать доверие к власти внутри общества.

Как правильно спорить в условиях войны:

Уважать своего оппонента – "я не согласен с твоей позицией, но ты имеешь право на другое мнение". Аргументировать свою позицию и требовать доводы и факты у оппонента. Не использовать ультимативные формулировки "пока, единственный вариант, так или никак, тот, кто не соглашается, тот работает на Россию/коррупционер и т.д.". Допускать, что изначальная личная позиция может быть некорректной и быть готовым признать свою неправоту и изменить позицию. Например, "я признаю, что я не прав, если ты покажешь что 1. 2. 3.". Искать вместе с оппонентом конструктивный путь к улучшению ситуации. Не "кто виноват", а "что можно сделать".