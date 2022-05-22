Война не закончилась – каждый день погибают украинцы, – Зеленский о тяжелой ситуации на фронте

Война России против Украины еще не закончилась и каждый день погибают украинцы. Каждый украинец каждый день должен прилагать усилия, чтобы помочь обороне.

Каждый и каждый из нас должны заботиться о том, чтобы помочь обороне, – Зеленский

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что о войне нельзя забыть или стать беззаботным.

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По словам главы государства, каждый день за независимость Украины гибнут украинцы. Зеленский сказал, что каждый украинец должен ежедневно заботиться о помощи обороне и армии.

Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И – стать беззаботным. Или даже небрежно. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день! И каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Да, как могут,

– сказал президент.

О чем еще сказал Владимир Зеленский

Украинский президент в очередной раз поблагодарил лидера Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена за поддержку в 40 миллиардов долларов. Зеленский заявил, что это исторический вклад в защиту свободы.

Также президент отметил, что в России начали говорить, что их так называемая "спецоперация", которой они прикрывают войну против Украины, стала причиной падения экономики .

По словам Зеленского, на Донбассе ситуация сейчас очень сложная. Вместе с тем он отметил, что украинские защитники и защитницы держат оборону. Как сказал президент, они вносят конкретный вклад в победу Украины над Россией.

21 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Италии Марио Драги. В ходе звонка Зеленский и Драги обсудили сотрудничество двух стран в оборонной отрасли, необходимость принятия 6-го пакета санкций против России и разблокирования украинских портов.

Кроме того, глава государства в Киеве принял премьер-министра Португалии Антониу Кошту . Стороны провели длительные и предметные переговоры по европейской интеграции Украины.

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