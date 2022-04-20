Война не закончится в этом году, и в следующем тоже, но у России нет шансов

У меня не очень хорошая новость. Война не закончится в этом году. И в следующем тоже.

Недогосударство с украденной историей

Мы можем подписать любые соглашения о прекращении огня, но Россия у наших границ никуда не денется. А для России существование Украины и украинской свободной нации – смерти подобно.

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Она действует как преступник, заметающий следы. Почему? Потому что Россия – это фейковое государство, укравшее у нас название, историю и многих героев. Она придумала свою и переписала многократно нашу историю.

Теперь фактаж. Киев был основан в 482 году. Массовое крещение киевлян было в 988 году. Крестил Русь Князь Владимир (956 – 1015 годы жизни). Москва, как вы знаете, основана в 1147 году Юрием Долгоруким. При этом Юрий Долгорукий не основал Москву, а отжал ее у суздальского боярина Кучко Степана Ивановича, владевшего селами по реке Москва, убив его.

Сам Юрий Долгорукий был праправнуком Владимира Святославовича, крестившего Русь. И похоронен Юрий Долгорукий в Киеве возле Киево-Печерской Лавры. Для северных соседей Киев – сакральное место!

От Руси к Украине

Территория Киевской Руси составляла:

XI век – 800 000 квадратных километров.

XII век – 1 300 000 квадратных километров.

И простиралась Киевская Русь от Черного моря до Балтийского и Белого морей! Для сравнения, территория Украины сегодня "всего" 603548 квадратных километров.

Название же Украина совсем не "Лениным" придумано, как вспоминает карлик. Впервые это название упоминается в Киевской летописи в 1187 году. И никакого отношения к "окраине" не имеет, наоборот, коренным образом: слово "страна" - государство.

Название же "Русская империя" было придумано Петром I, который переименовал Московское государство 22 октября 1721 года, используя название другого государства. Зачем? Ну, во-первых, что вы знаете о Московском царстве до ребрендинга? Во-вторых, Русь уже к тому времени была дорогим и уважаемым европейским брендом. Киевские князья находились в родстве практически со всеми королевскими домами Европы.

Никогда не забуду часовню святой Маргариты в Эдинбурге, где случайно прочитал, что она внучка киевского князя Ярослава Мудрого. А то, что французская королева Анна была дочерью Ярослава Мудрого, знает даже Макрон.

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Сокровищница интеллекта

Русь была одним из европейских центров образования. Упоминание первого учебного заведения датируется 988 годом в Повести временных лет. Второе появилось в 1030 году, созданное Ярославом Мудрым в Новгороде. Острожская академия основана в 1576 году. Киево-Могилянская – в 1615 году.

Именно Киево-Могилянская академия стала колыбелью русского образования. Выпускники академии были основателями ряда школ в России и Белоруссии, особенно в XVIII веке. Они основали школы и семинарии почти во всех городах России: Москве, Петербурге, Смоленске, Ростове, Тобольске, Иркутске, Холмогорах, Твери, Белгороде, Суздале, Вятке, Вологде, Коломне, Рязани, Пскове, Великом Устюге, Астрахани, Костроме, Владимире-над-Клязьмой и другими городами. Учителями в этих школах преимущественно были выпускники Киево-Могилянской академии.

Известный ученый Михаил Ломоносов был выпускником Киево-Могилянской академии. Правда, до этого он окончил "Спасскую школу", основанную выпускником той же Киево-Могилянской академии.

Вечная свобода Украины похоронит Россию

Важно также помнить об украинских воинах. Вся Европа знает не понаслышке об украинских казаках. И не только из учебников. Почти во всех европейских войнах, которых было сотни, каждый третий наемник был украинским казаком.

История Второй мировой войны без украинцев не была бы такой, какой она оказалась. Об этом свидетельствуют страшные цифры потерь – более 50% погибших граждан СССР были украинцами.

России крайне некомфортно быть мировым субъектом, когда у нее нет своей истории, своего названия и своего народа. Ведь русский – это тоже не национальность, а принадлежность к территории. А русский язык – искусственный.

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И не просто всю историю Украины, нас пытаются уничтожить. Украинский язык запрещали 134 раза! Украинцев уничтожали Голодомором: в 1932-1933 годах коммунистический тоталитарный режим уничтожил 10,5 миллионов украинцев. Депортировали на Дальний Восток. У нас отбирали плодородные территории. Принуждали менять национальность в паспортах (мой дедушка без этого не смог поступить в вуз).

Вы можете продолжить долгий список преступлений, кражи, которые пробует скрыть Московия, наследник традиций Орды. Но у них ничего не получится. Они не выучили уроки истории. Украинцы – нация, успешно выживающая в условиях хаоса и угрозы последние 400 лет. Не одна столкнувшаяся с нами империя уже прекратила существование. И это также ожидает современную Россию.

Для украинцев в отличие от россиян ценна не территория, а свобода и достоинство. И пока существует в мире хотя бы один украинец (а украинская диаспора – одна из самых больших в мире), у России нет шансов. А значит, мы непременно победим!

P.S. Ну, и вспомним наконец Бжезинского: "Россия может быть или империей, или демократией, но не тем и другим одновременно... Без Украины Россия перестает быть империей".

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