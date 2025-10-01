"Если Россия угрожает блэкаутом в Киеве, пусть готовится к блэкауту в Москве", – недавно заявил Верховный Главнокомандующий. Это не просто риторическая фраза, а констатация нового этапа войны.

Война переходит в фазу стратегического давления на Россию

Одна из основных характеристик этого этапа: увеличение ударов по законным военным целям в глубине России. Об этом пишет Юрий Федоренко, информирует 24 Канал.

Читайте также Украина начала кампанию на опережение массированных атак России

Понятно, что во время наших атак могут быть повреждены объекты энергетики, но враг не оставляет нам выбора. Еще на слуху недавняя новость: в части российского Белгорода исчезло электричество и водоснабжение. Таких новостей еще будут десятки.

Мы уже доказали: пока Россия продолжает геноцидную войну против Украины, на территории России не будет ни одного безопасного места: ни в Белгороде, ни в Москве, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. Количество и качество наших дальнобойных средств растет. До недавнего времени нас сдерживали международные партнеры, но теперь это препятствие исчезает.

Спецпредставитель США в Украине генерал Кит Келлог объяснил позицию американского президента по этому поводу: "Надо использовать возможность наносить удары с большого расстояния. Не существует таких вещей, как "святые зоны". В администрации президента США сейчас обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Напомню, что эти ракеты способны уничтожать цели на дистанции до 2500 километров. В случае положительного для Украины решения в зоне поражения окажется вся европейская часть России.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал возможные последствия применения американского дальнобойного оружия: "Более уязвимыми станут нефтеперерабатывающие заводы, газовые хабы, электростанции и транспортные узлы. Кремль рискует получить десятилетия руины в собственных тыловых регионах. Война переходит в фазу стратегического давления на Россию".

Добавлю, что фаза стратегического давления на Россию наступает прямо сейчас и не зависит исключительно от Tomahawk. Мы уже продемонстрировали миру на что способны наши беспилотные системы. Процесс их совершенствования не прекращается ни на минуту. Верховный главнокомандующий сообщил: "Готовим технологическую Ставку, которая во многом будет посвящена украинской дальнобойности, а именно – производству наших дронов различных типов и ракет".

Тьма начинает накрывать Россию

Мы продолжим давить на врага извне и изнутри, преследуя военные и военно-экономические цели. Благодаря нашим беспилотникам Россия уже потеряла около 20% нефтеперерабатывающей промышленности. Бензиновый кризис охватил несколько регионов, в частности прифронтовой Крым.

Заметьте Запад сознательно выбрал ошибочную стратегию для убеждения Путина завершить войну

Еще одна важная цель – просветительская. Результаты социологических исследований свидетельствуют, что войну против Украины поддерживают около 80% россиян. Такую статистику показывает Всероссийский центр изучения общественного мнения – государственная структура, которая, очевидно, работает в интересах Кремля и манипулирует данными.

Впрочем, и более-менее независимые аналитические центры дают похожую картину настроений россиян. Мы не можем знать точно конкретные цифры, но точно знаем, что представителей путинского электората "на болотах" все еще много.

Этим людям надо кое-что объяснить. Они должны на себе почувствовать, что такое жизнь в постоянном стрессе, страхе, холоде и неопределенности. Преступная война должна вернуться к ним и уже возвращается. Тьма начинает покрывать Россию. Постоянно работаем над этим.