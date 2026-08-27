Как рассказал в эфире 24 Канала военный обозреватель Иван Тимочко, боевые действия и их экономические последствия перекинулись непосредственно на территорию России. Сознание рядовых россиян претерпевает существенные изменения, поскольку заверения Кремля о безопасности больше не соответствуют действительности.

Как топливный коллапс и пожары на объектах бьют по России

Ситуация с поставками топлива в России достигла критической отметки. Проблемы с обеспечением наблюдаются не только на суше, но и на речном транспорте, где плавсредства выстраиваются в очереди из-за невозможности заправиться. В то же время регулярные пожары на больших складских комплексах, таких как Wildberries и Ozon, а также на нефтеперерабатывающих заводах существенно подрывают экономическую жизнеспособность агрессора.

Россияне видят пожары, как горят склады, понимают материальные потери. Ежедневно они наблюдают очереди за топливом. Это оказывает влияние. Гражданин России теряет свою субъектность и начинает думать, почему так произошло.

– подчеркнул Иван Тимочко.

Попытки Кремля решить проблему за счет импорта или переноса производств в другие страны лишь подчеркивают глубину кризиса. Российские граждане теряют рабочие места, наблюдают постоянные очереди на АЗС и сталкиваются с падением покупательной способности.

"Когда-то Владимир Путин говорил, что начал войну в Украине, чтобы она не перекинулась на территорию России. Но все обернулось на 180 градусов – Путин принес войну в Россию, а россияне оказались к этому не готовы", – добавил военный обозреватель.

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Скрыть реальное положение дел для российских властей становится все труднее. Если в 2023–2024 годах демобилизованные или раненые оккупанты еще возвращались домой и рассказывали правду о событиях в Украине, то впоследствии режим просто устранил этих носителей информации.

Командование сознательно отправляет раненых в "мясные штурмы" и не забирает тела погибших с поля боя, чтобы предотвратить распространение правды внутри страны.

Отсутствие наглядных проявлений войны и похорон в российских городах было способом сдерживания общественного резонанса. Однако сейчас война входит в дома россиян через экономические, бытовые и материальные потери, – подчеркнул Тимочко.

Таким образом, россияне оказались совершенно не адаптированными к жизни в условиях войны на собственной территории. Вместо протестов или осознания причин происходящего гражданское население выбирает бегство – люди уезжают в Сибирь или даже за границу.