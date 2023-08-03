Нас ожидает перенесение войны на территорию России: интервью с Подоляком

На оккупированных территориях Украины и в самой России участились случаи "хлопка". Их будет еще больше, ведь война понемногу переносится на территорию той страны, которая ее и начала.

Об этом и не только в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее мы сообщали, почему Россия хочет утилизировать максимум населения на войне.

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"Хлопок" на оккупированных территориях и в России

Взрывы на Крымском мосту будут продолжаться и дальше. Россияне сообщили, что усилят защиту этого объекта. Теперь возле него будут патрулировать 11 кораблей. Выходит, что Россия все же стремится создать подводный черноморский флот?

Одиннадцать кораблей – это мало. России следует собрать там все, что у нее есть на Северном и Балтийском флотах, если Турция согласится пропустить их через Босфор. Сейчас мы говорим об утилизации второй армии мира в полном объеме.

К сожалению, Украине еще приходится делать это самостоятельно, потому что другие партнеры до сих пор считают, что с Россией нужно о чем-то разговаривать. Это очень важный этап в этой войне. Уже сейчас очевидно, что война перешла в том числе на территорию России, и они начинают привыкать к этому.

Год назад, когда что-то взрывалось на оккупированной территории, особенно в Крыму, мы слышали призывы избежать эскалации. Сегодня по полуострову идут ежедневные масштабные отработки, потому что это украинская территория по международному праву. В этом нет никакой эскалации, потому что Украина ведет оборонную войну.

Безусловно, никакого Крымского моста не будет. Это незаконно построенный объект, используемый исключительно для обеспечения оккупационной группировки. Мы должны его уничтожить для того, чтобы снизить возможность России обеспечивать свои войска по этому маршруту. И россияне, безусловно, это понимают.

Хочу заметить, что российская пропаганда убирает эту тему из своего эфира. Она уже не говорит о том, что Крым ежедневно атакуют неустановленного или установленного происхождения дроны. Кроме того, Россия еще не до конца уверовала, что Москву могут атаковать.

У России нет никакой силовой вертикали, способной обезопасить гражданское население, поддерживающее оккупацию и войну, которую ведет Россия. Сейчас тема прилетов по Москве еще активно "триггерит" россиян, но через некоторое время даже она будет убрана с повестки дня.

Российская государственная медиакомпания "РИА Новости" заявляла по этому поводу, что якобы "ООН высказался против любых атак на гражданские объекты и желает, чтобы они прекратились".

Это фейковая новость. ООН заявила, что у нее нет данных о том, что это была за атака и на какие объекты она была направлена. Несмотря на то, что я достаточно негативно отношусь к политической составляющей деятельности ООН, в ее заявлении не было упоминания об Украине. Ее туда добавила российская пропаганда.

Несколько странно сравнивать маленькое разрушение психологического типа в "Москва-Сити" и существенные разрушения инфраструктуры Юга Украины, случившиеся в Измаиле и Одессе. Также Россия продолжает разрушать Херсон, Харьков, Днепр, Запорожье. Такие заявления с ее стороны выглядят цинично.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Я постоянно подчеркиваю: не играйте в повестку дня россиян. Это они считают, что прилет дрона на военный объект является экстраординарным событием. Нам же не нужно обращать на это внимания и вообще не реагировать на нытье официальных представителей России. Сегодня есть только одна страна-агрессор, атакующая гражданское население – Россия.

Все остальное – оборонная операция Украины в рамках международного права. Ни один суд не примет аргументы России, поэтому мы должны просто выполнять свою работу.

Что касается того, что происходит сейчас в России, могу сказать только одно: этап тестирования систем обороны практически окончен, и дальше нас ожидает масштабирование переноса войны на территорию России. Это справедливо, ведь не стоит забывать об энергетических объектах, которые она разрушила. Очевидно, что в России есть также стратегические военные объекты.

Украина выбрала для себя стратегию следующего плана – уничтожать все российское на оккупированных территориях. Я подчеркну, мы это сознательно делаем потому, что это наша территория. Но в настоящее время неустановленные группы, которые, как я понимаю, имеют паспорта граждан России, постепенно увеличивают агрессивный вооруженный протест.

Подрывы, которые мы с вами видим, в том числе дроновые атаки, это все имеет отношение к нарастающему внутреннему гражданскому протесту в России.

Опасности от ЧВК "Вагнера"

Кто же его новый может возглавить? Пригожин занят другими делами, шутит о Жешуве и походах на Польшу.

Давайте здесь опять же правильно расставим точки. Пригожин получил индульгенции определенные. У него есть определенный объем специальной информации психологического типа, которая четко говорит кто такой Путин с точки зрения методов управления. Я о политических убийствах, переворотах и т.д. Это не о деньгах. Это первое.

Вторая составляющая по Пригожину. Он подписал под гарантии кого-то понятийный документ, что ему ничего не будет угрожать.

А третья составляющая, которой сегодня больше всего занимается Пригожин, это как окончательно вернуться к Африканскому континенту. Где, кстати, остатки ЧВК "Вагнера" активно участвуют в фундаментальных переворотах. Вы видели, что происходит в Нигере.

Это очевидно с помощью российских группировок, в том числе остатков "Вагнера", этот переворот был произведен в Нигере. К нему присоединились две такие страны, где те же "Вагнера" имеют определенные пакеты акций в правительствах Буркина-Фасо и Мали.

Это уже такой треугольник, в котором исключительно интересы России, для того чтобы этот регион мог давить на европейских наших партнеров, на глобальные демократические институты и т.д. Поэтому Пригожин занимается именно Африканским континентом.

Что касается того, что он говорит о Сувалкском коридоре или Польше – это исключительно информационно-спекулятивная программа. Я хотел бы, чтобы Беларусь заявилась на войну с НАТО и после этого Россия быстро сдалась НАТО, чтобы не сдаваться Украине.

НАТО пристально следит, обеспокоено и говорит, что сделает все для того, чтобы страны НАТО чувствовали себя в безопасности. ЧВК "Вагнера" пытается периодически держать информационный фронт на себе и пытается где-то сопровождать то ли диверсантов, то ли самими быть диверсантами за проникновение в Польшу. И те же вертолеты, которые с территории Беларуси как-то вдруг теряются в воздушном пространстве и залетают в Польшу.

Во-первых, относительно вертолетов я бы все-таки больше ссылался на официальную информацию польских партнеров. Они дают свои оценки, и мы должны этим оценкам совершенно точно доверять. Они дают надлежащие, на мой взгляд, оценки и полностью ситуацию контролируют.

У меня нет никакого сомнения, что польские военные абсолютно контролируют все события, происходящие на границе Беларуси и Польши, и они держат это под крепким контролем. Нет никаких сомнений. По поводу тезиса, что Польша обезопасит страны НАТО. Нет, пока все-таки ограждает граждан стран НАТО исключительно Украина.

Россия не пойдет ни в какие страны Альянса потому, что она проиграет войну Украине, и так оно будет уже до конца. Это такая парадоксальная проблема, потому что граждане стран НАТО боялись, что Россия действительно сильная страна, и она очень быстро "сломает" Украину и выйдет на границы, они тогда были готовы быстро помогать Украине.

Сегодня этого страха нет, ведь Украина не позволит России продвигаться, поэтому они чувствуют себя свободно, расслабленно. Вернемся к тому, кто может возглавить перевороты. Это не будет какой-то возглавленный пассионарным вождем переворот. Кстати, я бы не сбрасывал, что Пригожин не доиграл игру.

Безусловно, Пригожин смотрит на Путина иронически. Человек тебя унизил публично, устроил военный демарш и практически захватил твою резиденцию, ты должен был публично бежать на Валдай. И после этого он ведет себя настолько свободно, как это делает Пригожин.

Он даже приезжает на саммит Африка-Россия, это еще дополнительное обнуление остатков репутации Путина. Я честно говоря, не совсем понимаю, кто сегодня должен воспринимать Путина всерьез. Человек такого типа крайне труслив. Я даже не знаю, можно ли с ним здороваться.

Пригожин получил все гарантии, и мне кажется, что он еще не доиграл свою игру. Мы будем видеть второй или третий этап внутренних трансформаций. Это будет такое большое количество маленьких разных силовых структур, которые будут сражаться между собой на разных территориях.

Если будут люди, желающие перехватить политическую власть, Пригожин обеспечит силовой сценарий, а люди – политический. Потому что это не было готово 23 – 24 июня. Я бы все же не исключал сценарий, когда Пригожин доиграет. Просто масштаб самого Пригожина это не масштаб человека, который может стать кем-то в России публично.

Однако масштаб Пригожина сегодня уже такой, что он может спокойно разобраться не то, что с Шойгу, а с тем же Патрушевым, который после неудачного переворота Пригожина выглядит крайне ничтожно. Смотрите о чем постоянно говорят Патрушев, Нарышкин и т.д. Это же просто феерия какая-то.

Они продолжают говорить о возможности аннексии западных регионов Украины, биолаборатории и т.д. Это просто, чтобы было понятно нашим партнерам, почему с ними нельзя разговаривать. Он говорит, что биодонорами являются раненые украинские солдаты. Патрушев говорит, что прямо на линии фронта с ними что-то делают. Вы понимаете этот уровень?

Россиянам безразлична своя страна

Я наблюдаю за тем болотом и такое впечатление, что людям безразлично то, что происходит.

Это очевидно, что им безразлично, что происходит в России. Россияне – люди без внутренней свободы. В России сегодня нет дискуссии, политической конкуренции. Безусловно, это люди, живущие в определенном лагере, где есть определенная вертикаль и кто подрезал кого-то, тот и стал главным. Но ведь это не революционный осознанный процесс в России.

Я хочу, чтобы мы правильно понимали. Россия не пойдет по пути ценностной эволюции. Сегодня нет лидеров, которые могли бы эти ценности артикулировать. Нет того, кто провел бы дискуссию, какой должна быть будущая Россия, почему она должна соблюдать определенные международные правила, почему она должна выглядеть как современные государства, а не как архаические.

Уже сейчас есть осознание слабости силовых вертикалей. И видите уже сейчас все больше и больше криминальных историй становится, когда люди возвращаются из так называемой зоны СВО и они кого-то убивают, насилуют и т.д.

Вот в момент, когда будет осознание, что нет больше силовиков, люди с оружием и начнут массовые беспорядки. Сегодня, кстати, очень интересный процесс идет – в приграничных областях России раздают оружие так называемым "дружинам". Легально оружия на руках будет много. Вот тогда и будет неконтролируемый бунт.

У каждого есть ненависть к некоему "феодалу" на уровне местных властей. Люди будут сбиваться в небольшие группки и уничтожать его. А для того, чтобы защититься от этих групп, олигархи, "феодалы" создают свои карманные армии. И вот они начнут друг друга уничтожать.

Это будет очень интересный процесс, который мы увидим совсем скоро. Поэтому нет разницы есть там Гиркин или нет. Кстати, по отношению к Гиркину – его поддержка нулевая, хотя у него миллион подписчиков. Дело в том, что Россия постоянно накачивала своих граждан тезисом о том, что выиграет любую войну и при этом в ней не придется участвовать.

Мол, все будут сидеть на диванах и наблюдать, хлопая в ладоши. Сегодня ясно, что эта концепция разрушена. Надо не сидеть на диване, а идти воевать. Поэтому те же комментаторы, которые призывали убивать украинцев, начинают понимать, что их отправят это делать самих. А ведь они хотели воевать только в сети.

Кроме того, в России не существует никакой конкурентной политической среды. Потому и реальной электоральной поддержки у таких, как Пригожин, Гиркин и, кстати, Путин – нет. Это будет классический российский внутренний гражданский мятежный процесс.

Очень интересно будет наблюдать за этим в XXI веке, когда совсем другие технологии и модерации. Но мы видим архаичную страну с большим количеством денег и накопленных ресурсов. Сейчас в российских дронах до сих пор находят составляющие западноевропейских и азиатских стран, евроатлантических сообществ. Это невозможно остановить.

Россия, имеющая огромное количество денег, особенно те, которые может направлять на коррупционные премии, всегда найдет возможность обходить санкции. Сегодня нужен определенный юридический статус для России, чтобы лишить ее этого потока денег. Безусловно, не будет средств – не будет возможности покупать что-либо в обход санкций.

Пока денежные средства в Россию поступают, она будет находить возможности обходить все санкционные пакеты. Вот почему важно, чтобы Россия получила статус страны-террориста. Это значительно ограничивает официальные финансово-торговые способности России.

Кто еще заслуживает ордера?

Говорят, Путину "светит" новый ордер на арест от МУС за военные преступления вагнеровцев. Известно, что Путин лично подписывал указы о помиловании заключенных, которых в составе "Вагнера" отправляли на войну в Украину. Ну и он вручал вагнеровцам госнаграды.

Безусловно, хотелось бы иметь не просто ордер на арест Путина, но и сотни ордеров против людей, которые являются операционными модераторами войны. К примеру, Сергей Лавров. Он, пользуясь возможностью функционального иммунитета, путешествует сегодня по миру. Особенно по странам Глобального Юга. И все же оказывает на них свое влияние.

Было бы важно заблокировать возможность ездить куда-то лично. Ведь личные встречи – это как раз те коррупционные премиальные составляющие. Операционным модератором также является Шойгу. И дальше вниз по военной и гражданской вертикали.

Есть Марат Хуснуллин (Бывший заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства – 24 Канал), который "на костях" строит дома в Мариуполе. Это ордера. Особенно важная персона – Сергей Кириенко (бывший глава правительства России – 24 Канал).

Он стоит за похищением детей, этническим размыванием оккупированной территории, принудительной паспортизацией. В свое время он принадлежал к так называемым "сислибам" – системным либералам. Сегодня он крайне радикально настроен на геноцид против Украины.

Это конкретный человек, операционно занимающийся тем, чтобы размыть этничность оккупированных территорий, уничтожить там все украинское, депортировать детей и взрослое население. В Херсонской области после освобождения было обнаружено 35 мест пыток. То есть большое количество людей прошло через эти застенки.

Это тоже концепция Кириенко, просто мы мало обращаем внимание на некоторые фамилии. А сегодня их нужно фиксировать. Кириенко – это человек, который умеет разговаривать с партнерами, он может их заговорить. Поэтому желательно, чтобы они тоже получали ордера. Потому что у Путина – символический ордер.

Путин, поверьте мне, до конца своей жизни не будет никуда выезжать из России. А она, то есть жизнь, будет недолгой, с учетом того, что война будет финализирована правильно. Хотя он с Эрдоганом договорился, что поедет в Турцию. Возможно, и поедет под личную гарантию господина Эрдогана, но мне кажется, что и это под большим вопросом.

Путин унижает мир из-за "зернового соглашения"

Вчера начали обсуждать, что Путин лично приедет к Эрдогану. Кроме того, Россия вышла из зернового соглашения, прибегла к массированным обстрелам украинских портов. Теперь же говорят о том, что Россия вроде бы хочет вернуться в зерновую инициативу.

Это выглядит алогично и унизительно для международного права и людей, участвующих в возвращении зерновых соглашений. Подчеркиваю еще раз: это демонстративное унижение этих людей. И мне удивительно, как этого не понимают. Путин сознательно пошел на то, чтобы унизить Африку на саммите, разорвав зерновую сделку со своей стороны.

Он унизил репутацию ООН. Путин, безусловно, убил международное морское право и акваторию Черного моря, где находятся три страны НАТО. Таким образом, он нанес удар по репутации Альянса. Каждый день Путин продолжает уничтожать портовую и зерновую инфраструктуру. А потом он скажет: "Я хочу вернуться".

Таким поведением он хочет показать свою силу. И почему-то международные институты продолжают ему подыгрывать. Это выглядит странно. Можно унижаться добровольно и сейчас это основа глобального политического процесса.

Там людям очень нравится, когда ты выходишь и говоришь: "Вы меня унизили, давайте я еще на колени перед вами стану". Лидерства сейчас нет. Путин сейчас получает все. Фактически он возвращает себе глобальную повестку дня и говорит, что все будут выполнять то, что он хочет.

Для меня сейчас непонятно поведение господина Эрдогана. Он как раз после выборов в Турции заявился не только на региональное, а глобальное лидерство. Глобальное лидерство выглядит совсем по-другому. Ты не можешь позвонить человеку, который тебя публично унизил, после этого сказать: "Нет, ну мы сейчас будем договариваться дальше о чем-то".

Ты должен ультимативно сказать: "Смотри, здесь будут турецкие суда ходить. Не дай Бог, что-то с ними будет”. А после этого, безусловно, да, можно было бы вести переговоры. Я понимаю всю сложность позиции Турецкой Республики, она хочет быть действительно нейтральной.

Они имеют на это право, потому что национальные интересы всех стран на первом плане для каждой страны, безусловно. Турция хочет использовать этот "нейтральный статус". И он достаточно эффективно используется Турецкой Республикой. Они действительно помогают и Украине по многим вопросам.

Поедет ли Путин в Турцию

Как вы думаете, приедет ли Путин в Турцию? Я понимаю, что Римский устав там не ратифицирован, но, тем не менее. Решится?

50/50 пока. Но у меня все же гораздо больше мысли о том, что он не решится на это. Но это зависит от развития событий. Сегодня Путин крайне информационно активен. То есть он пытается заболтать тему, что он не "мачо".

Он постоянно что-то комментирует о войне, говорит, что "мы всех остановили" и т.д. Безусловно, он это все делает шизофренически. Ведь одновременно он говорит, что "мы всех остановили". Но с другой стороны говорит, что "мы не можем прекратить огонь, потому что Украина наступает и мы вынуждены воевать".

Но люди не анализируют непоследовательность логики Путина. Ведь было бы очевидно, что перед вами сидит малоинтеллектуальный, не эрудированный человек с огромной кучей конкретных психических отклонений как таковых. Это просто диагностировать можно и онлайн. Россия любит, чтобы у них цари были с определенными отклонениями.

Возьмите историю российскую посмотрите. С какими отклонениями, даже генетическими, были те или иные цари русские. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Им очень нравится такая конструкция. Но между тем мне кажется, что это будет зависеть от ситуации в глобальной повестке дня.

Если будет очевидно, что мы дожимаем, если будет очевидно, что наконец-то наши партнеры перестали играть в эту игру "мы вам даем одной рукой, а другой эту свою руку немного придерживаем", тогда Путин наберется определенной смелости. Он же зависим сейчас именно.

Это не довоенное время и даже не первый триместр войны, не первые три месяца войны. Сейчас Путин крайне зависим от того, что происходит среди наших партнеров. Парадоксально. Он смотрит, если они достаточно "агрессивно" настроены на поддержку Украины, в хорошем смысле этого слова, то есть максимально быстро делают все.

Делают определенные заявления, тогда Путин впадает в истерику свою личную. Он паникует, уменьшает количество информационных появлений своих и т.п. Если он чувствует такую слабость, где-то там что-то не делают заявления или наоборот, появляются заявления, которые можно по-разному трактовать и т.д.

Он тогда выходит на первый план, начинает много говорить и чувствует себя очень "мощно". “Смотрите, я крутой “мачо”. В зависимости от момента, в котором будет находиться Путин и в котором будет находиться война, и будет зависеть, поедет ли он или нет. Но это уже не имеет значения. Путина не существует.

Да, мы должны довести все до конца, но Путина как человека, которому создавали определенный имидж, определенную репутацию, определенный образ – больше не существует. Это – "обнуленный парень".

Как Украина отреагирует на то, если зерновое соглашение Россия – ООН – Турция будет возобновлено?

У Украины свое соглашение. Мы хотим, чтобы это соглашение соблюдалось партнерами. Мы хотим, чтобы сейчас работали караваны – зерновые коридоры. Хотим, чтобы ООН тот или иной мандат все же официально выдала еще раз. Что должны быть зерновые корабли неприкосновенными, несмотря на то, кто что там думает себе.

Чтобы Турция определенные заявления делала и т.д. Но мы продолжаем говорить о том, что наше трехстороннее соглашение продолжает действовать.