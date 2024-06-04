США, масоны и Ватикан: как экспертные "эксперты" рассказывают о войне и смерти Путина

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"Мы – это то, что мы едим", но сейчас это выражение можно перефразировать: "Мы – это то, какой контент мы потребляем". Популярность социальных сетей в последние годы только растет. Каждый выбирает для себя ту сеть, откуда информацию получить легче – ютуб, тикток, инстаграм и тому подобное. И, конечно, выбирает любимых спикеров – правда, не всегда надежных. В этой статье разбираем трех популярных "экспертов", которые предлагают украинцам неоправданные прогнозы, инсайды и фейки.

В украинском инфопространстве неуклонно растет количество псевдоэкспертов, чему способствуют и некоторые украинские медиа. В поисках громких заявлений и невероятных инсайдов издания обращаются и к иностранным спикерам, которые с радостью делятся "уникальными" знаниями и прогнозами. И нет разницы, что часто их тезисы являются манипулятивными или откровенно фейковыми. Уверенный голос и эмоциональность спикеров заглушают этот "небольшой недостаток".

В то же время аудитория и сама с радостью потребляет такой контент: зарубежные спикеры могут казаться более надежными и правдивыми, чем отечественные специалисты. Поэтому псевдоэксперты свободно чувствуют себя на украинских каналах и продолжают влиять на украинцев, распространяя любые, даже самые абсурдные, тезисы на аудиторию страны, в которой идет война.

О том, какие нарративы продвигают псевдоэксперты в сети, в чем их опасность и что вообще о них известно – на примере Юрия Швеца, Фикрета Шабанова, Валерия Соловья – в материале для 24 Канала рассказывают Елизавета Ткаченко и Анастасия Бродовская из VoxCheck.

"Кто я?": биографии "экспертов"

Юрий Швец

Швец называет себя бывшим разведчиком Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР, космополитом, аналитиком и экспертом в глобальной политике, что дает "уникальные" прогнозы, которым нет аналогов. Рассматривает события в мире, рассказывает о коррупции и агентуре в "высших эшелонах власти Украины", а также "профессионально" объясняет, почему другие "эксперты" Валерий Соловей и Андрей Илларионов являются "сливными бачками" спецслужб России.

По словам Швеца, после школы он пошел в армию, служил в войсках особого назначения Главного управления разведки под Одессой. Тогда Швец якобы лично прослушивал радиотелефон командования Воздушных сил США в Европе. Как писало The Washington Post еще в 1993 году, Швец приехал в США в 1985 году как молодой офицер КГБ. Основная его миссия заключалась в вербовке американцев в Белом Доме, Пентагоне и ЦРУ, а также в продвижении идей мирового социализма. Однако в то время советская агентура в США была бюрократической и некомпетентной, что позволило правительству США депортировать многих агентов КГБ из страны в 1986 году. Поэтому в 1990 году Швец уволился с должности, а несколько позже – написал книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

В 2015 году Швец в интервью Гордону подтверждал, что в 1985 году его, как корреспондента под прикрытием информагентства ТАСС, отправили в Вашингтон: "Журналистика была прикрытием, я приехал с задачей не пропустить подготовку США к внезапному ракетно-ядерному удару по СССР. Такое задание получили все мои коллеги по линии политической разведки".

Некоторые издания даже называли Швеца одногруппником Путина во время его учебы в институте КГБ. Однако он опровергал эти слухи и заявлял, что даже не имеет российского паспорта. В своем LinkedIn Швец указывает, что с 1998 года работает независимым международным следователем в Вашингтоне. В 2021 году издание The Guardian сообщало, что Швец работает следователем по корпоративной безопасности США. Однако нам не удалось независимо проверить некоторые факты из биографии Швеца, ведь большинство из них подает только он сам.

С июня 2021 года Швец активно ведет свои соцсети, в частности ютуб-канал. За около 3 года на нем уже более 860 видео и 1,4 миллиона подписчиков. Неудивительно, ведь "эксперт" активно использует кликбейтные заголовки – "Наступил критический момент", "Кто стоит за заговором против Залужного", "Бомба"! Европа предъявила Америке ультиматум по Украине" и др.

Скриншот из видео Юрия Швеца с кликбейтным заголовком

Фикрет Шабанов

В украинских медиа Фикрета Шабанова представляют как президента канадского аналитического центра Consultations on international policy and economy. Однако в сети немного информации как о деятельности центра, так и о самом "эксперте". Так что же известно о канадском аналитике, который регулярно появляется в эфирах украинских каналов как минимум с августа 2022 года?

Он сообщал, что родился в 1970 году в Армении, ходил в школу в Узбекистане, учился по специальности "История и право" в университете в Баку. А сейчас является гражданином Азербайджана и живет в Ванкувере в Канаде. Написал кандидатскую диссертацию по теме "Становление и определение приоритетов внешней политики Азербайджана (1990 – 1995)", разрабатывал концепцию национальной безопасности Азербайджана (не указал, на какой должности), был главным редактором азербайджанского журнала "Национальная безопасность", а с 1992 года занимается бизнесом. Указывал, что специализируется на геополитике и геоэкономике.

То, что в сети нет исследований аналитического центра Consultations on international policy and economy, Шабанов объяснял так: "Центр – закрытая коммерческая структура, которая на основе контракта проводит системную аналитику по заказу работодателя". К работе, по его словам, привлекают экспертов "с мировым именем". А материалы якобы являются частной собственностью заказчика.

В 2020 году Шабанов ходил на азербайджанские каналы, где его представляли как канадского политолога. Также он появлялся в эфирах киргизских медиа и грузинского блогера Нино Хичидзе. Однако ни в азербайджанских, ни в киргизских медиа нет информации о биографии политолога.

Инстаграм-страница Шабанова закрыта, а в фейсбуке он не активен, поэтому свои месседжи распространяет через одноименный ютуб- и телеграм-каналы. В этих соцсетях суммарно Шабанов имеет более 200 тысяч подписчиков. Значительно больше внимания "эксперт" получает на украинских каналах. Так, за месяц видео с Шабановым собирают сотни тысяч, а иногда и миллионы просмотров.

Скриншоты видео с Шабановым на ютуб-каналах "Сейчас" и "Фабрика новостей"

Валерий Соловей

Его называют политологом, экспертом, профессором, но на самом деле Валерий Соловей – обычный псевдоэксперт, который распространяет неподтвержденную информацию, фейки и теории заговоров. Хотя докторскую степень все же имеет, в 1983 году окончил московский государственный университет и до 2019 года работал в должности доктора исторических наук в российском МГИМО.

До начала полномасштабного вторжения Соловей был популярен в основном в России. После увольнения из МГИМО он переключился на распространение теорий заговоров о Путине. В частности, в 2019 году издание The Sun опубликовало его заявления о вероятной болезни Паркинсона у Путина. Заявление подхватило еще несколько англоязычных медиа, благодаря чему Соловей и стал популярным за рубежом.

Уже в 2022 году российский Минюст признал Соловья "иностранным агентом", который занимается политической деятельностью и получает финансирование из Украины. В том же году, по данным российских медиа, Соловей был фигурантом уголовного дела по экстремизму, разжиганию ненависти или вражды. Как пишут российские медиа, Соловья обвинили в поддержке "украинского" телеграм-канала "Генерал СВР". В частности, из-за совместных эфиров Соловья и так называемого анонимного экс-генерала СВР России (службы внешней разведки).

Именно благодаря этому телеграму Соловей в дальнейшем стал популярным в Украине. Россияне отмечают, что автор "Генерала СВР" – бывший украинский адвокат Виктор Ермолаев. Однако нет подтверждений таких заявлений. Действительно ли Соловей ведет телеграм-канал – неизвестно. Однако риторика анонимного канала и профессора, а именно о "смерти Путина", – очень похожа.

Псевдоэксперта популяризируют и сами украинцы, он системно выступает в видео ютуб-каналов украинских СМИ, а некоторые журналисты берут у него интервью. Личный канал в ютубе имеет и сам Валерий Соловей.

Скриншот из интервью Валерия Соловья

Прогнозы "экспертов"

Юрий Швец

Спекулируя на прошлом в КГБ, Юрий Швец системно распространяет якобы инсайдерскую информацию и позиционирует себя как "великого прогностика". На самом деле он обычный псевдоэксперт, чьи прогнозы не осуществляются. Чего только стоят "уникальные" предсказания о начале полномасштабного вторжения.

К примеру, 17 января 2022 года Швец оценивает возможность вторжения в "менее 50%", потому что Россия якобы является китайским "вассалом", а Китаю это "совсем не надо". 19 февраля 2022 года Швец повторяет этот же тезис, однако с примечанием, что теперь вторжение не нужно уже самой России. Однако его прогнозы не оправдались.

Вместе с тем не оправдались прогнозы Швеца и относительно завершения войны. В одном из своих видео 29 апреля 2022 года он прогнозировал, что активные боевые действия на поле боя "вот-вот" завершатся. Как видим, и прогноз по завершению войны Швеца не оправдался.

Кроме этого, в своих прогнозах Швец часто подстраивается именно под актуальные события. Например, в июле 2023 года во время контрнаступления Сил обороны он говорил, что это обязательно приведет к поражению России. А уже в октябре признает, что контрнаступление не было успешным. Также по словам Швеца, Владимир Зеленский якобы официально заявил, что Силы обороны должны освободить территорию Украины до 24 октября 2024 года. Однако в открытых источниках нет такого заявления президента.

Также "эксперт" рассказывал о провалах руководства вооруженных сил России. В частности, прогнозировал, что настоящий удар от санкций и провал экономики Россия почувствует в конце 2023 года.

Фикрет Шабанов

Иногда Фикрет Шабанов тоже делает прогнозы относительно будущих политических решений, происхождения которых он даже не обосновывает. Так, самым громким его предсказанием было заявление в апреле 2023 года о том, что 17 июля 2023 года Россия может применить против Украины ядерное оружие или взорвать ЗАЭС. При этом он не указал, на чем базируется эта информация и почему инцидент должен состояться именно 17 июля. Хотя CNN, ссылаясь на слова высокопоставленных чиновников администрации Байдена, сообщало, что вероятность использования ядерного оружия Россией была максимально высокой в конце 2022 года. В сентябре 2022 года представитель ГУР Вадим Скибицкий сказал, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия против Украины является "очень высокой".

Сейчас Шабанов продолжает "предсказывать". В марте 2024 года он указал, что США не выделят помощь нашему государству. В то же время 20 апреля Палата представителей в Конгрессе поддержала законопроект о предоставлении Украине более 60 миллиардов долларов. 24 апреля законопроект одобрил Сенат, впоследствии пакет подписал и президент Байден.

Валерий Соловей

Соловей любит давать предсказания, но, как и прогнозы Швеца, его информация не сбывается и иногда только подыгрывает Кремлю. Например, в феврале 2024 года он заявил, что после выборов президента в России Путин уйдет в отставку.

Спикер системно ошибается в дате объявления о смерти Путина. В конце октября 2023 года он сказал, что через 2 – 3 месяца или даже быстрее объявят о смерти российского диктатора.

Другая тема прогнозов – ход событий на фронте. В апреле 2024 года Соловей указывал, что бои за Крым могут начаться уже летом – осенью 2023 года. В том же году прогнозировал, что война должна завершиться до конца 2023 года. Эти предсказания являются положительными для Украины, но одновременно представляют скрытую опасность. Ведь это усыпляет бдительность общества, успокаивает его и утверждает мнение, мол, все уже решено, Украина победит. Поэтому украинцы начинают меньше поддерживать военных, меньше интересоваться новостями и проблемами на фронте.

Дискредитация Украины

Юрий Швец

Незадолго до вторжения России в 2022 году Юрий Швец дискредитировал украинское правительство. В частности, он заявлял, что Украина "нашпигована" российской агентурой, а среди самих украинцев якобы нет никакого доверия к высшим органам власти. По его словам, убрать эту "агентуру" может только политик Игорь Смешко. Смешко активно участвовал в политических ток-шоу, однако после вторжения стал значительно реже давать комментарии. Приглашать на интервью Швеца любит и Дмитрий Гордон, который тоже является сторонником Смешко и в 2019 году возглавлял предвыборный штаб его партии "Сила и честь".

По мнению Швеца, "врага" из США делает не Кремль, а Офис Президента, чтобы отвлечь внимание от "провалов на фронте". В частности он цитирует анонимных собеседников в Пентагоне, которые сообщили Financial Times, что США призвали Украину прекратить наносить удары по российским НПЗ. После публикации Financial Times советник Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг эту информацию. Несмотря на это, Швец делает вывод, что в Офисе Президента "соврали" и сделали из США "врага", чтобы таким образом отвлечь внимание от "провалов на фронте".

Также Швец дискредитирует нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он намекает на его "непрофессионализм" и называет "кремлевским курсантом", который прошел школу КГБ. В то же время Швец не уточняет, что сам работал на КГБ и скрыто собирал данные об американцах в США. Далее он выставляет претензии государству, мол, как могли взять человека, который прошел российскую школу. На самом деле такими заявлениями Швец активно поддерживает дезинформационную волну Кремля и продвигает нарратив о Сырском как "русском человеке". А также забывает вспомнить, что Сырский, до назначения на должность главнокомандующего, был частью команды Залужного и командующим Сухопутных войск. В одном из материалов мы уже опровергали подобные вбросы об Александре Сырском.

Как классический псевдоэксперт, Швец радостно цитирует других псевдоэкспертов. Например, аналитика из ОАЭ Салема Алкетби, который продвигает выгодные России нарративы, а поражение Украины считает "неизбежным" и "видным на горизонте".

Фикрет Шабанов

Шабанов в эфирах дискредитирует Украину, распространяя необоснованные предположения или слухи. Причем сочетает эти заявления с конспирологическими теориями. Так, в марте 2024 года псевдоэксперт указывал, якобы президент Украины, премьер-министр, председатель Верховной Рады и руководитель Офиса Президента тайно посетили Папу Римского, где подписали договоренности о капитуляции Украины. По его "инсайду", украинская власть негативно отреагировала на призыв понтифика к Украине поднять "белый флаг", поскольку последний раскрыл эти секретные договоренности.

При этом Шабанов прямо отмечает, что информация об этом "тайном визите" и переговорах – не инсайдерская информация, а его версия, которая "базируется на логике". Однако, по открытым источникам, последний раз президент Украины посещал Ватикан 13 мая 2023 года. Заявления о "секретных договоренностях за спиной у общества" не подкреплены аргументами, к тому же они разъединяют украинцев. Именно такой сценарий – сдача без борьбы – очень выгоден России.

Псевдополитолог продвигает еще один выгодный России нарратив – якобы Зеленский не является легитимным президентом с мая 2024 года, поэтому он будто бы стал исполняющим обязанности президента. В сентябре 2023 года Шабанов заявлял, что США будут требовать от Украины провести выборы. При этом, он сообщает, что много украинцев выехало и, возможно, выборы будут лишь имитацией, но Запад их "продавит".

Однако, согласно статье 108 Конституции Украины, полномочия президента не прекращаются после окончания срока, он остается в должности до момента инаугурации следующего главы государства. Избрать нового президента можно будет только после окончания военного положения. К тому же по состоянию на май 2024 года лидеры ЕС или США не требовали у Владимира Зеленского провести выборы и не подвергали сомнению законность его пребывания в должности.

Подробнее фейки о проведении выборов и легитимности Зеленского мы опровергали в предыдущих фактчеках по ссылке.

В то же время Шабанов утверждает, что для общества не имеет значения, кто будет президентом Украины: "Если говорить о внутриукраинской политике, это (выборы – 24 Канал) попытка одной мафии сменить президента и привести к власти другую мафию. К сожалению, слово "демократия", она у вас имеет лишь внешний фасад. У вас выдвигают кандидатов "плохое" и "слишком плохое".

Валерий Соловей

Об украинской власти Соловей упоминает нечасто. Однако в феврале 2024 года в эфире украинского ютуб-канала "Фабрика новостей" он объяснял причины начала полномасштабного вторжения. Так, по его словам, осенью 2019 года Путин предложил Зеленскому стать премьер-министром союзного государства, в которое должна была войти Беларусь, Россия и Украина. Президент Украины якобы сначала согласился на предложение, а потом отказался от этой идеи. Поэтому Путин, обидевшись на Зеленского, который "его обманул", принял решение о начале широкомасштабного вторжения в Украину.

Как и предыдущие заявления, это тоже базируется только на словах Соловья. Тезис не только дискредитирует украинскую власть, но и оправдывает действия России. Мол, не все так однозначно, Путин в этой ситуации был жертвой, поэтому якобы его реакция была оправданной. Нарратив, будто Россия была вынуждена начать войну, – лейтмотив российской пропаганды.

Теории заговора

Юрий Швец

Швец продолжает дискредитировать государство и заявляет, якобы "из личных каналов в Пентагоне" ему сообщили, что власть настолько "не любила" Валерия Залужного, что не обеспечивала его государственной охраной. Даже тогда, когда Залужный был Главнокомандующим ВСУ. В противовес Александру Сырскому, у которого, по словам Швеца, на прошлой должности была мощная охрана. На самом деле эти сообщения звучат как конспирология, нет никаких оснований считать, что у Валерия Залужного не было охраны.

Это не единственная теория заговора, которую распространял Швец. Ранее он говорил, якобы визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию в конце февраля 2024 года был странным, ведь его не объявили заранее. Визит был вроде бы очень быстрым и напоминал вероятную тайную встречу Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане в 2020 году. На самом деле наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман аль Сауд и Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сферах, а также пункты Украинской формулы мира. Более того, официальные визиты не всегда перед этим объявляют публично. Так, можно вспомнить неанонсированный визит президента США Джо Байдена и президента Польши Анджея Дуды в Украину. Сам Зеленский с неанонсированным визитом также прибывал в Литву, Канаду, Бельгию и тому подобное.

Кроме этого, Швецу якобы сказали, что одна из партий боеприпасов, которую Чехия хотела отправить Украине, по состоянию на 20 марта 2024 года, уже была доставлена. Вместе с этим ему сообщили "очень тревожные" новости о том, что "значительную" часть этих боеприпасов нашли затопленными в водоемах или зарытыми в землю. Так называемый эксперт очень смущен, что снаряды отдают не ВСУ, а Минобороны Украины, поэтому "все концы" надо искать именно там. Хотя еще в 2022 году экс-министр обороны Алексей Резников рассказывал, что сначала Генштаб ВСУ формирует запрос на оружие, а дальше команда Минобороны, атташе по вопросам обороны и дипломаты работают над этим. Полученную технику и оружие Минобороны централизованно передает на склады ВСУ, которые в дальнейшем уже сами осуществляют их распределение. То есть передача оружия в первую очередь Минобороны не является чем-то "уникальным" или "странным", как это пытается подать Швец.

20 марта 2024 года Швец снова распространял слухи, якобы в Украину уже "несколько месяцев назад" пришло несколько сотен ракет дальностью более 400 километров, то есть лучше, чем американские ATACMS. Эти ракеты, как говорит Швец, никак "не используют" на поле боя, ведь глава Офиса Президента Андрей Ермак якобы не давал приказа Александру Сырскому их использовать. Швец предполагает, что это "коварный план", разработанный лично заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяной Безуглой.

Фикрет Шабанов

Несмотря на заявление Шабанова, что он специализируется на геополитике и геоэкономике, "эксперт" комментирует гораздо более широкий спектр тем и отраслей. В частности, он называет пандемию COVID-19 "операцией", к созданию которой причастны США и Франция. Шабанов также рассказывает о власти масонов, которые устраивают войны. В общем у него есть целая теория, кто "на самом деле" управляет миром. Шабанов продвигает мнение, что Ватикан является центром мировой власти, который контролирует, в частности, и Украину.

Псевдоэксперт имеет и собственное видение причин начала российско-украинской войны. Он последовательно заявляет, что войну в Украине начала Франция, чтобы решить так называемый "немецкий вопрос". Так, Франция вместе с российскими элитами хотят втянуть Германию в войну, чтобы ослабить ее. Ведь сильная Германия, по словам политолога, станет модераторкой Восточной Европы и союзницей России, что приведет к "концу Франции и уменьшению влияния Лондона".

"В любом случае война в Украине закончится только тогда, когда в эту войну с одной стороны вступит Германия, а с другой стороны – Россия", – заявляет Шабанов. Поэтому западные страны лишь используют Украину для достижения своих геополитических целей, а произошло это якобы из-за коррумпированности украинской власти.

Валерий Соловей

Центральной темой всех выступлений и заявлений Соловья является информация, мол, Путин умер 26 октября 2023 года в резиденции на Алтае из-за рака, диагностированного еще в 2020 году. Теперь обязанности вместо него исполняет двойник – столяр из Беларуси Евгений Васильевич. Позже в разных эфирах он дополнял это заявление новыми деталями. В частности он сообщал, якобы в декабре 2023 года тело Путина переместили из бытового в промышленный холодильник. Вместо него Россией руководит группа из 20 человек, во главе которой стоит Николай Патрушев. Последний, в свою очередь, стремится сделать своего сына премьер-министром, а потом, по плану, двойник должен передать власть Патрушеву-младшему.

Также он продвигает утверждение, будто Путин и министр обороны России Сергей Шойгу часто обращаются к шаманам. В частности, в ночь смерти президента России Шойгу пригласил шаманов, чтобы те провели обряд наделения его "верховной властью".

В апреле 2024 года Соловей сообщил, что считает "очевидным" то, что смерть Путина скрывают. По его словам, российское правительство делает это для того, чтобы осуществить переход власти, ведь заявление о смерти Путина сейчас привело бы страну к хаотическому движению. Кроме этого, он отмечает, что Запад якобы знает о смерти Путина и смирился с этим, чтобы сохранить стабильность в России. При этом Соловей не предоставляет ни одного источника, который бы подтверждал его тезисы.

Фейки от "экспертов"

Юрий Швец

Незадолго до полномасштабного вторжения Швец активно продвигал мнение, якобы с 1998 года Россия ни разу не заявляла об опасности расширения НАТО, что является неправдой. Еще на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин называл расширение НАТО "провокационным фактором". В 2008 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев также заявлял, что расширение НАТО является угрозой для Москвы. Слова Медведева позже повторял секретарь совета безопасности России Николай Патрушев. Об "угрозе" расширения НАТО Путин говорил и непосредственно перед широкомасштабным вторжением.

Швец прибегает и к распространению откровенных фейков уже во время большой войны. В частности, в апреле 2022 года он утверждал, якобы издание CNN сообщало о хищении военной и гуманитарной помощи, предоставленной Западом Украине. Хотя на самом деле в материале CNN не обвиняли Украину. В статье говорили о таких проблемах как: плохо организованная логистика, отсутствие у США возможности полностью отслеживать использование предоставленной помощи. А также вероятность того, что в случае затягивания войны оружие может оказаться на черном рынке, как это случилось с американским оружием в Афганистане после захвата власти Талибаном.

Правоохранительные органы действительно фиксировали единичные случаи хищения помощи, но нет подтверждения, что хищения являются массовым явлением. В ноябре 2023 года американская госпожа посол в Украине Бриджит Бринк заявила, что ни одна единица техники, гуманитарная или финансовая помощь не были использованы не по назначению. Также в январе 2024 года Генеральный инспектор Министерства обороны США опубликовал отчет, в котором говорилось, что США отметили, что не обнаружили никаких доказательств того, что оружие, которое они предоставили Украине, попало в третьи страны. Чиновники ЕС также не сообщали о случаях хищения предоставленной помощи.

Фикрет Шабанов

Хотя Шабанов признает, что Россия является агрессором, одновременно он заявляет, что в Украине идет прокси-война, а украинская власть является лишь марионеткой и проектом "антироссия" в руках западных государств, в частности Франции, США.

"Они (США – 24 Канал) де-факто мотивируя вас, что вы воюете за свою Родину, они вас используют как частную военную компанию для своих интересов", – указал "специалист".

Он всячески подчеркивает, что Украина не является субъектной и никто не учитывает ее позицию. Так, Шабанов утверждает, что Папа Франциск обращался с призывом прекратить войну не к Украине, а к "тем силам, которые финансируют и модерируют" войну Украины и России. Это является едва ли не центральным нарративом кремлевской пропаганды, призванным оправдать вторжение России. То есть Шабанов указывает, что Москва начала войну в Украине, но одновременно добавляет, что в начале боевых действий также виноват Запад. К тому же этот тезис укореняет мнение, якобы украинская власть бессильна, а победа или проигрыш Украины в войне полностью зависит от третьих стран. Такая мысль деморализует украинское общество, ведь зачем обороняться, если "все решат за нас".

Далее этот нарратив Шабанов подкрепляет фейковыми заявлениями, мол, на самом деле партнеры, в частности Польша и Франция стремятся поделить Украину. Никаких документов или других аргументов в подтверждение этих тезисов Шабанов, конечно же, не дает. Поэтому эти безосновательные слова, озвученные на украинских ресурсах, вызывают лишь недоверие к международным партнерам.

В дополнение ко всему указанному выше, Шабанов постоянно убеждает, что Россия не может проиграть войну, ведь в случае, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному для руководства России сценарию, оно применит ядерное оружие.

Валерий Соловей

До полномасштабного вторжения, в 2020 году, Соловей заявлял, что хотя Крым незаконно отделили от Украины, но, с точки зрения российской истории, культуры и массового сознания, аннексия полуострова якобы была "справедливой". Эту же мысль он повторил в интервью Дмитрию Гордону, которое посмотрели более 6 миллионов пользователей. Он также сообщал, что вернуть Крым уже не удастся. В том же году он сообщал, что собирается посетить временно оккупированный Севастополь.

Кто еще?

Кроме описанных выше "экспертов", в украинском инфопространстве есть много иностранных спикеров, которые продвигают деструктивные, обманчивые и откровенно вредные для Украины тезисы. В частности, в эфире украинских медиа часто появляется российский политолог Станислав Белковский. Он имеет собственный ютуб-канал с более 270 тысячами подписчиков, также видео с его участием на украинских ютуб-каналах набирают сотни просмотров.

При этом он использует эти площадки для продвижения нарратива, который часто распространяют в России, мол, Украина не субъектная, поэтому Россия за ее спиной договаривается с США. Так, он поддерживал мнение, якобы Путин не начал наступление на Харьков только потому, что продолжаются переговоры с администрацией Байдена, и США уже размышляют о мирном плане.

Также Белковский предполагал, что "слитый" разговор Трампа, в котором он указывал, что в случае победы на выборах планирует заставить Киев отказаться от оккупированных украинских территорий, на самом деле является планом Байдена. Кроме этого, россиянин утверждал, что Путин заинтересован в прекращении огня до 24 февраля 2024 года. Однако по состоянию на май 2024 года боевые действия активно продолжались, а российская армия проводила многочисленные штурмы украинских позиций.

Спикеры, упомянутые в статье, – это далеко не все "эксперты", чьи заявления таргетируют на украинцев. Мы собрали наиболее яркие примеры вещателей, но в сети есть десятки подобных "специалистов", которые продвигают нарративы, созвучные с российскими.

Экспертиза экспертов

Кейсы "экспертов" показывают, что не всегда спикер, который позиционирует себя нейтральным или проукраинским, является таковым на самом деле. Умышленно или нет, но Швец, Соловей и Шабанов распространяют российские нарративы, ссылаясь на анонимные источники или вообще не предоставляя никаких доказательств. Между словами о поддержке и заявлениями о желании помочь Украине "специалисты" продвигают вредные нарративы на многотысячную украинскую аудиторию. Такие месседжи разъединяют, деморализуют общество, приводят к распространению панических настроений и недоверия ко всем, будь то власть или западные партнеры.

Поэтому сотни или даже миллионы просмотров под видео спикеров не свидетельствуют об их добропорядочности и профессионализме. Громкие заявления и сенсационные прогнозы также вряд ли указывают, что перед вами эксперт. Чтобы установить, насколько профессиональным является спикер, стоит:

почитать его биографию, узнать о его образовании и опыте, чтобы понять, обладает ли специалист знаниями о вопросах, которые комментирует;

исследовать, с кем он сотрудничал и каким медиа давал комментарии;

проверить организацию, в которой этот спикер работает;

поискать, не распространял ли спикер фейки, в частности, об Украине;

проанализировать страницы вещателя в соцсетях: что писал раньше, как изменилась его риторика;

просмотреть спектр тем, которые комментирует вещатель, ведь спикер не может быть специалистом во всем и сразу;

убедиться, что вещатель признавал свои ошибки в прошлом; ошибаться – нормально, ненормально – выдавать себя за "провидца", что всегда прав.

Утверждения без всяких аргументов, заявления со ссылкой только на анонимные источники, продвижение конспирологических теорий – все это является признаками псевдоэкспертов. Они могут давать надежду, говорить, что войны не будет, а после ее наступления обещать, что она вот-вот завершится. Но это является лишь созданием параллельной реальности, которая отличается от настоящей ситуации. И пребывание в мире иллюзий во время войны может очень дорого стоить.