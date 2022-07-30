Война против украинцев: в чем смысл для россиян

Мне кажется, что попытки понять наших сбрендивших соседей, докопаться до причин превращения миллионов людей в нелюдей, совершенно бессмысленны. У безумия нет рационального обьяснение.

Ну, как человек родившийся в Чугуеве и, скорее всего, имеющий кучу родственников и знакомых в Украине, может бомбить Харьков?

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Массовое озверение

Как нормальный человек вообще может бомбить гражданские объекты – вот вопрос? Даже если он родился не в Чугуеве, а в Челябинске? Кем надо быть, чтобы намеренно бомбить Салтовку? Просто если этот человек еще и имеет корни в Украине, и при этом бомбит Украину, то это уже совсем непонятно.

Как можно характеризовать российского морского офицера отдавшего команду на пуск ракет по центру Винницы? По центру города посреди дня? Пытаемся объяснить причины, найти в действиях какую-то рациональность?

Вы уверены, что она есть? Мне кажется рацио тут ни при чем. Легче всего обвинить в массовом озверении обитателей целой страны совершенную и эффективную пропаганду, но боюсь, что это слишком просто, чтобы быть правдой.

Скорее всего, это некая темная карма жителей тех земель, глубокая внутренняя суть обитателей территорий. Это как недостаток йода в воде, при котором население целых районов получает общие болезни. Только в случае с соседями это не сравнительно безобидный йододефицит, а некая внутренняя потребность захватывать, разрушать, убивать, насиловать и грабить.

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Любовь к вождю

Миллионам обитателей "темных территорий" по факту рождения и проживания присущ дефицит критического мышления, позволяющий верить в откровенную ложь, несущуюся из телевизора.

И никакие сохранившиеся в памяти с детства вареники с вишнями, которые убийца женщин и детей жрал за обе щеки у бабушки под Полтавой, не помешают ему считать реальностью идиотизм "Украина готовила нападение, россия нанесла превентивный удар", и осуществить пуск.

Кстати, ничего нового. Эту аргументацию использовали уже десятки раз - прокатило. И еще прокатит.

Любовь к вождю давно заменила все, что называют мышлением. Вера в величие достаточно ничтожной страны, уничтожила совесть. Мы пытаемся воззвать к человечности там, где ее отродясь не было. Мы пытаемся разобраться в том, что называется сном разума.

Эта война лишена смысла для тех, кто ее начал. Где в этом рацио? Логика? Что тут можно пытаться понять? И надо ли пытаться? Для нас это освободительная война. Война за право не иметь ничего общего с "темными территориями". Надеюсь, что последняя война. И она точно имеет смысл.

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