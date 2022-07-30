Ну, як людина, яка народилася в Чугуєві й, швидше за все, має купу родичів і знайомих в Україні, може бомбити Харків?

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Масова озвіра

Як нормальна людина взагалі може бомбардувати цивільні об'єкти – ось питання? Навіть якщо вона народилася не в Чугуєві, а в Челябінську? Ким треба бути, щоб навмисне бомбити Салтівку? Просто якщо ця людина ще й має коріння в Україні й при цьому бомбардує Україну, то це вже зовсім незрозуміло.

Як можна характеризувати російського морського офіцера, який віддав команду на пуск ракет центром Вінниці? По центру міста посеред дня? Намагаємось пояснити причини, знайти в діях якусь раціональність?

Ви впевнені, що вона є? Мені здається раціо тут ні до чого. Найлегше звинуватити у масовій озвірі мешканців цілої країни досконалу та ефективну пропаганду, але боюся, що це надто просто, щоб бути правдою.

Швидше за все, це якась темна карма мешканців тих земель, глибока внутрішня суть мешканців територій. Це як недолік йоду у воді, коли населення цілих районів отримує загальні хвороби. Тільки у випадку із сусідами – це не порівняно нешкідливий йододефіцит, а якась внутрішня потреба захоплювати, руйнувати, вбивати, ґвалтувати та грабувати.

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Любов до вождя

Мільйонам мешканців "темних територій" за фактом народження та проживання притаманний дефіцит критичного мислення, що дозволяє вірити у відверту брехню, що несеться з телевізора.

І ніякі вареники з вишнями, що збереглися в пам'яті з дитинства, які вбивця жінок і дітей жер за обидві щоки у бабусі під Полтавою, не завадять йому вважати реальністю ідіотизм "Україна готувала напад, росія завдала превентивного удару", і здійснити пуск.

До речі, нічого нового. Цю аргументацію використали вже десятки разів – прокотило. І ще прокотить.

Любов до вождя давно замінила все, що називають мисленням. Віра у велич досить нікчемної країни, знищила совість. Ми намагаємося звернутися до людяності там, де її зроду не було. Ми намагаємося розібратися у тому, що називається сном розуму.

Ця війна позбавлена сенсу для тих, хто її почав. Де в цьому раціо? Логіка? Що тут можна намагатись зрозуміти? І чи треба намагатися? Для нас це визвольна війна. Війна за право не мати нічого спільного із "темними територіями". Сподіваюся, що остання війна. І вона має сенс.

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