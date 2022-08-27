Жизнь после великой войны: какое будущее ждет Украину и кровожадную россию

Эстония видит Украину будущим победителем этой войны, членом Европейского Союза, общего европейского дома и НАТО. Светлое будущее для россии возможно после второго Нюрнбергского процесса, где сидит путин и его приспешники. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала заявил новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Это означает борьбу"

По мнению Урмаса Рейнсалу, российско-украинская война закончится, когда ее закончит путин. Он отметил, что это произойдет не из-за дипломатических отношений или сентиментализма.

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Цена агрессии – слишком высока. Это означает борьбу. Нужны сильные и систематические сигналы, которые ощутит россия. Вооружение для Украины, санкции для россии. Партнеры должны быть едиными в этом. Мы должны достичь такого уровня, что интересы политической группировки в россии окажутся под серьезной угрозой,

– отметил он.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Чиновник добавил, что россия угрожает не только какой-то конкретной стране, а всей системе европейской безопасности и всему человечеству. рф пытается запугать западных лидеров, чтобы они не предоставляли Украине необходимое вооружение и помощь. Однако, по мнению Рейнсалу, это не успешно для нее.

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Также министр иностранных дел Эстонии выразил поддержку Украине. Он подчеркнул, что Эстония в будущем будет рада видеть хорошо тренированные войска Украины в евроатлантической семье.

Война в Украине: последние события

российские захватчики 24 августа пытались наступать на Николаевку, Пески и Невельское. Но попытки врага не увенчались успехом.

После массированных обстрелов Николаевщины возле областного центра возник пожар.

24 августа в Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник. Также украинские военные уничтожили беспилотник российских оккупантов типа "Орлан" на Черниговщине.

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