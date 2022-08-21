Обращение к "хорошим русским"

"Хорошим русским". Вряд ли многие это прочитают, но все же. Когда после заявлений Зеленского, а также действий ряда стран ЕС для россиян замаячил "безвиз" в Европу (хотя и несколько "отличный" от безвиза украинского), среди многочисленных "хороших русских" началась форменная истерика.

Дескать, нельзя нас наказывать за "войну путина". Кстати, именно такое обозначение агрессии россии против Украины они любят использовать больше всего. Дескать, это путин! А я – в домике!

Читайте Изменения в Украине повлияют на россию и беларусь

"Что мне – на митинги выходить?"

На самом деле никто ни от кого никаких митингов не ждет. Ясное дело, флажками и плакатиками путинский режим никто бы не сверг. Но сопротивление действиям режима может быть разным. Можно саботировать все его инициативы. Если ты хочешь это делать.

И хотя в отдельных российских городах горели военкоматы, все же "скрытая мобилизация" продолжается, пополняя "контингент" в Украине. Оказывается, убийство украинцев – вполне уважаемая, заслуженная российская профессия. Еще и доходная. Ладно, не буду в это углубляться.

Почитав "хороших русских", я понял природу их истерики. Они просто боятся "коллективной ответственности". Хотя не понимают, что ее просто не избежать. Между прочим, репарации – это тоже форма коллективной ответственности. И от нее точно не отвертеться…

Актуально россия начала активные действия по "воскрешению" СССР: что придумали приспешники путина

Младший отпрыск семьи каннибалов

Вообще, все эти "хорошие русские", находящиеся сейчас на Западе, напоминают мне младшего отпрыска большой и дружной семьи каннибалов. Сам он каннибализм не практикует, и вроде – приличный человек.

Все это знают, и его не трогают, хотя и относятся крайне настороженно. А он все обижается. Мол, чего это вы мою семью осуждаете? Было у них и что-то хорошее. Я, конечно, решительно осуждаю каннибализм папеньки, но зато маменька готовила весьма вкусные пироги.

А вы хотите все культурные достижения нашей семьи "отменить". Ничего удивительного, что отношение к нему от таких заявлений лучше не становится. А тот все понять причину не может…

Также важно – путин не ожидал взрывов в Крыму, ждать ли ответа: смотрите видео