Угрозы к 24 августа возросли: оккупанты массово стягивают ракеты в Украину

Угрозы для Украины на 24 августа продолжают расти. российские оккупанты массово снимают с хранения ракеты для С-300, используемые сейчас в основном по поверхности.

Так, с арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово было изъято более 120 контейнеров с ракетами к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 и 10 контейнеров с ракетами для оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) "Искандер".

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Ракеты свозят со всей россии

Сейчас ЗУР (зенитные управляемые ракеты – 24 канал) для С-300 свозят со всей россии в Украину, для использования вместо ракет тактического и оперативно тактического уровня.

Тот факт, что нехватка ракет к тактическим ракетным комплексам (ТРК) "Точка-У" и ОТРК "Искандер" заставила их так изворачиваться, конечно же, радует, но то, что ЗУР для С-300 в запасах может составлять до тысячи – не радует.

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