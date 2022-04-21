Война в ретростиле: армия России готовится применять устаревшую советскую технику

ВСУ ликвидировали и отобрали много вражеской техники. Так что российским оккупантам не остается ничего другого, как свозить в Украину устаревшую технику советского производства.

Как отметили украинские разведчики, россияне готовятся пустить в бой такую технику. Речь идет об использовании техники советского производства, долгое время (еще с 1970-х годов) находившейся на базах хранения.

Почти 21 000 тысяч убитых кафиров и много уничтоженной техники: свежие потери врага

Больше всего россияне уделяют внимание артиллерийским и ракетным подразделениям

В частности, в течение апреля:

с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ПО снято 18 САУ "Мста-С";

из 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ "Акация";

из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская область) перемещают в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика";

из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.) – 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".

Кроме того, в Московской области заметили эшелон из 6 РСЗО "Град"; 8 РСЗО "Ураган" и 7 ТОМ РСЗО "Ураган".

Узнайте больше о потерях оккупантов в видео:

С 24 февраля украинские защитники ликвидировали 21 000 оккупантов. Также ВСУ уничтожили 829 танков и более 2100 боевых бронированных машин. Авиапарк россиян уменьшился на 172 самолета и 151 вертолет.