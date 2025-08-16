О главных событиях связанные с войной в Украине 16 августа, важные международные встречи, ситуацию на фронте и потери россиян – читайте в хронологии 24 Канала.
К теме Зачистили Грузское и Веселое возле Доброполья: впечатляющее видео от "Холодного Яра"
Президент США на вопрос о том, будет ли предусматривать мирное соглашение, в частности обмены территориями, гарантии безопасности и т.д.: – отметил: "Это то, о чем мы говорили, и мы о многом согласились". По его мнению, Украина и Россия уже достаточно близки к мирному соглашению, и теперь Украина должна согласиться. "Возможно, они скажут "нет", потому что Байден раздавал деньги, как конфеты. А Европа дала ему много денег. Знаете, мы дали ему 350 миллиардов долларов. Европа дала им гораздо меньше, но все равно немало – 100 миллиардов долларов", – добавил Трамп. По словам президента США, реализация вопроса относительно войны в Украине теперь "полностью зависит от Зеленского". Кроме того, он считает, что должны вмешаться европейские страны. Также он сказал, что может присутствовать на встрече лидеров Украины и России, но "если они захотят. Сегодня у нас была очень хорошая встреча, и я думаю, что многие пункты были обсуждены по украинскому вопросу .... Что касается меня, то пока нет соглашения, но следует к нему прийти. Мы достигли большого прогресса, Он добавил, что хочет положить конец этой войне. И если удастся – это будет очень хорошо. "Хочу, чтобы люди перестали гибнуть в Украине", – подчеркнул президент США. Кроме того, политик отметил, что стороны достаточно близки к соглашению. В то же время он посоветовал Зеленскому "заключить сделку", назвав Россию "великой державой, а Украина – нет". Дональд Трамп и Владимир Путин уже покинули Аляску. Расширенные консультации и совместный обед президентов США и России – отменены. Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" провели успешную операцию вблизи Доброполья. Села Грузское и Веселое, где недавно состоялся прорыв противника, были зачищены и возвращены под контроль Украины. В результате штурмовых действий воины 93-й ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян, В штурме участвовала разведывательная рота бригады, с помощью беспилотных систем и артиллерии. Как бойцы "Холодного Яра" зачистили села Грузское и Веселое от врага / Видео с фейсбук-страницы 93 ОМБр Кроме этого, подразделения применили наземные роботизированные комплексы с пулеметами, которые вели плотный огонь по позициям противника, подъехав почти вплотную. У нас была очень продуктивная встреча. Мы смогли обсудить многие вопросы. К сожалению, пока что соглашения нет, Также он сообщил, что поговорит с Зеленским и коллегами по НАТО после встречи с Путиным. Кроме того, Трамп напомнил, что якобы всегда имел хорошие отношения с Путиным, но иногда им трудно найти общий язык в некоторых вопросах. По мнению американского лидера, российский президент "все понял – он все видит". "Остались некоторые незакрытые вопросы значительные. Мы еще не добрались до решения. Но мы очень приблизились к этому", – заявил американский президент. Мы всегда считали украинский народ братским. Все, что сейчас происходит – большая трагедия, Он заявил, что Россия якобы заинтересована в окончанию "украинского кризиса". По его словам, Москва якобы "готова работать над безопасностью Украины". Дональд Трамп, комментируя вопрос войны в Украине, заявил, что не любит иметь слишком много ожиданий, однако "хотел бы прекращения огня". Он также сказал, что может выйти из переговоров в случае неудачных результатов саммита на Аляске. Я делаю это не на основе истории, или чего-то другого – я делаю это на основе соглашения. Если мы заключим соглашение, прекрасно. Если я увижу, что нет никакой надежды на заключение сделки, я ухожу... Это не моя война. Это война Байдена. Байден все испортил, Также американский президент заявил, что не будет вести мирные переговоры от имени Украины, а скорее всего просто "подготовит стол" для переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. "Не мне вести переговоры по соглашению для Украины, но я точно могу организовать переговоры... Я бы хотел сосредоточиться на нашей стране, но, знаете, меня прерывают", – подчеркнул президент США. СМИ пишут, что встреча в формате "три на три" между Россией и США в Анкоридже завершилась около 01:14 по Киеву. Журналистов пригласили в зал, вероятно, для пресс-конференции. В Сумах прогремел взрыв.
В Сумах прогремел взрыв.