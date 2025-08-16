Про головні події пов'язані з війною в Україні 16 серпня, важливі міжнародні зустрічі, ситуацію на фронті та втрати росіян – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Зачистили Грузьке та Веселе біля Добропілля: вражаюче відео від "Холодного Яру"
Президент США на питання про те, чи передбачатиме мирна угода, зокрема обміни територіями, гарантії безпеки тощо: – зазначив: "Це те, про що ми говорили, і ми багато про що погодились". На його думку, Україна та Росія вже досить близькі мирної угоди, і тепер Україна має погодитись. "Можливо, вони скажуть "ні", бо Байден роздавав гроші, як цукерки. А Європа дала йому багато грошей. Знаєте, ми дали йому 350 мільярдів доларів. Європа дала їм набагато менше, але все одно чимало – 100 мільярдів доларів", – додав Трамп. За словами президента США, реалізація питання щодо війни в Україні тепер "повністю залежить від Зеленського". Крім того, він вважає, що повинні втрутитися європейські країни. Також він сказав, що може бути присутнім на зустрічі лідерів України та Росії, але "якщо вони захочуть. Сьогодні в нас була дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато пунктів було обговорено щодо українського питання.... Щодо мене, то поки що немає угоди, але слід до неї прийти. Ми досягли великого прогресу, Він додав, що хоче покласти край цій війні. І якщо вдасться – це буде дуже добре. "Хочу, щоби люди перестали гинути в Україні", – підкреслив президент США. Крім того, політик зауважив, що сторони досить близькі до угоди. Водночас він порадив Зеленському "укласти угоду", назвавши Росію "великою державою, а Україна – ні". Дональд Трамп і Володимир Путін уже покинули Аляску. Розширені консультації й спільний обід президентів США та Росії – скасовано. Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" провели успішну операцію поблизу Добропілля. Села Грузьке і Веселе, де нещодавно відбувся прорив противника, були зачищені та повернуті під контроль України. У результаті штурмових дій воїни 93-ї ліквідували і захопили в полон значну кількість росіян, У штурмі брала участь розвідувальна рота бригади, з допомогою безпілотних систем та артилерії. Як бійці "Холодного Яру" зачистили села Грузьке та Веселе від ворога / Відео з фейсбук-сторінки 93 ОМБр Окрім цього, підрозділи застосували наземні роботизовані комплекси з кулеметами, які вели щільний вогонь по позиціях противника, під'їхавши майже впритул. Ми мали дуже продуктивну зустріч. Ми змогли обговорити багато питань. На жаль, поки що угоди немає, Також він повідомив, що поговорить із Зеленським та колегами по НАТО після зустрічі з Путіним. Крім того, Трамп нагадав, що нібито завжди мав хороші стосунки з Путіним, але іноді їм важко порозумітися у деяких питаннях. На думку американського лідера, російський президент "усе зрозумів – він усе бачить". "Лишилися деякі незакриті питання значні. Ми ще не дісталися до вирішення. Але ми дуже наблизилися до цього", – заявив американський президент. Ми завжди вважали український народ братнім. Все, що зараз відбувається – велика трагедія, Він заявив, що Росія нібито зацікавлена у закінченню "української кризи". За його словами, Москва нібито "готова працювати над безпекою України". Дональд Трамп, коментуючи питання війни в Україні, заявив, що не полюбляє мати занадто багато очікувань, проте "хотів би припинення вогню". Він також сказав, що може вийти з переговорів у разі невдалих результатів саміту на Алясці. Я роблю це не на основі історії, чи чогось іншого – я роблю це на основі угоди. Якщо ми укладемо угоду, чудово. Якщо я побачу, що немає жодної надії на укладення угоди, я йду... Це не моя війна. Це війна Байдена. Байден все зіпсував, Також американський президент заявив, що не буде вести мирні переговори від імені України, а радше за все просто "підготує стіл" для переговорів між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. "Не мені вести переговори щодо угоди для України, але я точно можу організувати переговори... Я б хотів зосередитися на нашій країні, але, знаєте, мене переривають", – наголосив президент США. ЗМІ пишуть, що зустріч у форматі "три на три" між Росією та США в Анкориджі завершилась близько 01:14 по Києву. Журналістів запросили до зали, ймовірно, для пресконференції. У Сумах пролунав вибух.
Трамп заявив, що з Путіним вони обговорювали обмін територіями
Трамп заявив, що питання закінчення війни в Україні тепер "залежить від Зеленського"
Бійці "Холодного Яру" показали, як зачистили села неподалік Добропілля
Трамп каже, що мирної угоди щодо війни в Україні поки укласти не вдалося
Путін каже, що Росія "зацікавлена у закінченні української кризи"
Трамп зробив нову заяву про війну
Перемовини Путіна і Трампа завершилися
Як бійці "Холодного Яру" зачистили села Грузьке та Веселе від ворога / Відео з фейсбук-сторінки 93 ОМБр
ЗМІ пишуть, що зустріч у форматі "три на три" між Росією та США в Анкориджі завершилась близько 01:14 по Києву. Журналістів запросили до зали, ймовірно, для пресконференції.
У Сумах пролунав вибух.