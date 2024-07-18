Россия атаковала Украину "Шахедами": хронология 876 дня войны
Россия продолжает атаковать мирные украинские города, а также не оставляет попыток захватить все больше территорий. Впрочем, им мешают Силы обороны, которые сдерживают вражеский натиск и наносят колоссальные потери.
Начались 876 сутки противостояния Украины в войне против России. О главных новостях с фронта, тыла и международной арены – читайте в материале 24 Канала.
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Украина и Россия провели совместный опрос освобожденных из плена, но договорились не разглашать ответы. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что российские военнопленные не просто говорили о выполнении Украиной всех Женевских договоренностей, но и напрямую рассказывали, каким образом оказывалась медицинская помощь, как им давали возможность звонить своим родным. Зато украинские военнопленные... когда увидели моих представителей, они поняли, что все произойдет, то есть уже можно более-менее рассказывать, что на самом деле там происходило, В ночь на 18 июля в Полтавской области прогремел взрыв. Местные власти пока не комментировали инцидент, но Воздушные силы сообщали о движении вражеских "Шахедов" в Полтавской области.
Украинские военнопленные рассказали об ужасных условиях в российском плену
– сказал уполномоченный Верховной Рады.
На Полтавщине прогремел взрыв
Украина и Россия провели совместный опрос освобожденных из плена, но договорились не разглашать ответы.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что российские военнопленные не просто говорили о выполнении Украиной всех Женевских договоренностей, но и напрямую рассказывали, каким образом оказывалась медицинская помощь, как им давали возможность звонить своим родным.
Зато украинские военнопленные... когда увидели моих представителей, они поняли, что все произойдет, то есть уже можно более-менее рассказывать, что на самом деле там происходило,
В ночь на 18 июля в Полтавской области прогремел взрыв. Местные власти пока не комментировали инцидент, но Воздушные силы сообщали о движении вражеских "Шахедов" в Полтавской области.