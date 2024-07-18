Россия атаковала Украину "Шахедами": хронология 876 дня войны

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, а также не оставляет попыток захватить все больше территорий. Впрочем, им мешают Силы обороны, которые сдерживают вражеский натиск и наносят колоссальные потери.

Начались 876 сутки противостояния Украины в войне против России. О главных новостях с фронта, тыла и международной арены – читайте в материале 24 Канала.

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