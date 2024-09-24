"Шахеды" атаковали Украину, Зеленский на полях Генассамблеи ООН: хронология 944 дня войны

24 сентября 2024, 06:43
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Автор: Ярослав Погончук

В Украине продолжаются 944 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии фронта, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях 17 сентября, ситуацию на фронте, потери России, успехи ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.

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06:35, 24 сентября

Зеленский провел ряд важных встреч на полях Генассамблеи ООН

На полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи, а также член Палаты представителей Грегори Микс.

Украинский президент также провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поблагодарив его страну за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили дальнейшую реализацию сотрудничества по направлениям, согласованными во время исторического визита индийского премьера в Киев месяц назад.

Также на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент встретился с премьером Японии Фумио Кишидой.

Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Премьер Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи. В него войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.

04:00, 24 сентября

В Черкасской области слышали взрыв

Около 04:00 в Черкасской области прогремел взрыв.

Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что работает ПВО.

01:47, 24 сентября

На Киевщине работала ППО

Около 02:00 часов российские ударные БпЛА начали двигаться в направлении Киевской области.

По ним отработала ПВО.

Уже в 03:49 в Киевской ОВА сообщили, что в области снова работает ПВО.

01:20, 24 сентября

В районе Полтавы прогремели взрывы

В 01:16 украинские военные сообщили о нескольких группах ударных БпЛА в направлении Полтавщины.

Вскоре СМИ снова написали, что в области слышны звуки взрывов.