"Шахеды" атаковали Украину, Зеленский на полях Генассамблеи ООН: хронология 944 дня войны
В Украине продолжаются 944 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии фронта, давая противнику достойный отпор.
О главных событиях 17 сентября, ситуацию на фронте, потери России, успехи ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.
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На полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи, а также член Палаты представителей Грегори Микс. Украинский президент также провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поблагодарив его страну за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили дальнейшую реализацию сотрудничества по направлениям, согласованными во время исторического визита индийского премьера в Киев месяц назад. Также на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент встретился с премьером Японии Фумио Кишидой. Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Премьер Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи. В него войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование. Около 04:00 в Черкасской области прогремел взрыв. Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что работает ПВО. Около 02:00 часов российские ударные БпЛА начали двигаться в направлении Киевской области. По ним отработала ПВО. Уже в 03:49 в Киевской ОВА сообщили, что в области снова работает ПВО. В 01:16 украинские военные сообщили о нескольких группах ударных БпЛА в направлении Полтавщины. Вскоре СМИ снова написали, что в области слышны звуки взрывов.
Зеленский провел ряд важных встреч на полях Генассамблеи ООН
В Черкасской области слышали взрыв
На Киевщине работала ППО
В районе Полтавы прогремели взрывы
На полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи, а также член Палаты представителей Грегори Микс.
Украинский президент также провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поблагодарив его страну за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили дальнейшую реализацию сотрудничества по направлениям, согласованными во время исторического визита индийского премьера в Киев месяц назад.
Также на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент встретился с премьером Японии Фумио Кишидой.
Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Премьер Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи. В него войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.
Около 04:00 в Черкасской области прогремел взрыв.
Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что работает ПВО.
Около 02:00 часов российские ударные БпЛА начали двигаться в направлении Киевской области.
По ним отработала ПВО.
Уже в 03:49 в Киевской ОВА сообщили, что в области снова работает ПВО.
В 01:16 украинские военные сообщили о нескольких группах ударных БпЛА в направлении Полтавщины.
Вскоре СМИ снова написали, что в области слышны звуки взрывов.