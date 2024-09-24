"Шахеды" атаковали Украину, Зеленский на полях Генассамблеи ООН: хронология 944 дня войны

В Украине продолжаются 944 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии фронта, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях 17 сентября, ситуацию на фронте, потери России, успехи ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.

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