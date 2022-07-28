Три вопроса, которые должны обсуждать украинцы вместо глянцевых обложек

Да все равно, кто как вышел на фото – это необходимый сейчас пиар. Слава Богу, Зеленский с этим может справиться без посторонних подсказок.

Разговоры не о том

Но у Украины сейчас есть более важные вызовы – нехватка денег, нехватка людей и оружия на фронте, нехватка укрытий для гражданских.

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За все время войны – а это восемь лет, последние пол года с интенсивностью Второй мировой – один город на всю страну решил строить укрытие. Харьков разработал хотя бы 3Д-рендер убежищ, которые планируют строить на остановках общественного транспорта.



Такие укрытия возле остановок общественного транспорта планируют построить в Харькове / Фото из фейсбука Татьяны Даниленко

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Все остальные обсуждают что угодно – оффлайн или онлайн начинать учебный год, как кто должен фотографироваться, очередные вандервафли, которые вроде бы кардинально изменят ход войны, хороших и плохих россиян в инфопространстве…

Что угодно кроме реальных вызовов. Вот что смущает по-настоящему.

Важное – какое оружие критически необходимо для усиления ВСУ: смотрите видео