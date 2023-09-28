Старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков в интервью 24 Каналу поделился своими мыслями относительно победы Украины на поле боя. Для этого, по его словам, в первую очередь, должно консолидироваться общество и власть.

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Почему Украина победит в войне

"Я все же рассчитываю на то, что мы будем делать меньше ошибок, а противник и дальше будет делать больше. И что мы будем этим пользоваться", – отметил Николай Белесков.

По мнению аналитика, если внутри украинского общества и политической власти сохранится единство, то у Запада не будет другого варианта, кроме как нам помогать. В частности, никто не сможет заставить Украину идти на договоренности с Россией.

Мы и дальше сможем удерживать коалицию в поддержку Украины, выиграть время до запуска оборонно-промышленного комплекса цивилизованных государств. А дальше уже начнется магия больших чисел, поскольку сейчас эти сравнения маленького ВВП России, большого ВВП стран формата "Рамштайн", – это все о возможностях, которые будут,

– подчеркнул Белесков.

Аналитик добавил, что сейчас Украине нужно превратить экономический потенциал в оборонный. Дело в том, что на протяжении 18 месяцев Украина сначала держалась на собственных возможностях, а дальше – на запасах, накопленных Западом.

Поскольку сейчас они в значительной степени иссякли, нужно время для восстановления и выхода на тот уровень, который "предоставит силам хорошее преимущество".

Обратите внимание! Полное интервью с Николаем Белесковым можно почитать по ссылке.

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