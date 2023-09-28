Старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков в интервью 24 Каналу поделился своими мыслями относительно победы Украины на поле боя. Для этого, по его словам, в первую очередь, должно консолидироваться общество и власть.
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Почему Украина победит в войне
"Я все же рассчитываю на то, что мы будем делать меньше ошибок, а противник и дальше будет делать больше. И что мы будем этим пользоваться", – отметил Николай Белесков.
По мнению аналитика, если внутри украинского общества и политической власти сохранится единство, то у Запада не будет другого варианта, кроме как нам помогать. В частности, никто не сможет заставить Украину идти на договоренности с Россией.
Мы и дальше сможем удерживать коалицию в поддержку Украины, выиграть время до запуска оборонно-промышленного комплекса цивилизованных государств. А дальше уже начнется магия больших чисел, поскольку сейчас эти сравнения маленького ВВП России, большого ВВП стран формата "Рамштайн", – это все о возможностях, которые будут,
– подчеркнул Белесков.
Аналитик добавил, что сейчас Украине нужно превратить экономический потенциал в оборонный. Дело в том, что на протяжении 18 месяцев Украина сначала держалась на собственных возможностях, а дальше – на запасах, накопленных Западом.
Поскольку сейчас они в значительной степени иссякли, нужно время для восстановления и выхода на тот уровень, который "предоставит силам хорошее преимущество".
Как мир помогает Украине: актуальные новости
- В НАТО сообщили об увеличении производства боеприпасов и для собственных нужд, и для нужд Украины. Посольство США при НАТО Джулиан Смит отметила, что страны-члены НАТО передавали Украине необходимое вооружение в ущерб себе. Из-за этого запасы некоторых государств действительно страдали. Поэтому для этого в Альянсе начали работу над планом действий по оборонному производству.
- Украина получила первые американские танки Abrams. Пока на поле боя будет 10 машин, еще 23 Соединенные Штаты обещают передать Украине впоследствии. Речь идет о модификации M1 Abrams.
- Премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что у России достаточно ресурсов для ведения длительной войны. Поэтому Каллас призвала Запад реагировать на текущие потребности ВСУ и не тянуть с военной поддержкой для Украины, ведь это играет на руку Путину.