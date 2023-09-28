Старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков в інтерв'ю 24 Каналу поділився своїми думками щодо перемоги України на полі бою. Для цього, за його словами, насамперед мусить консолідуватись суспільство та влада.

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Чому Україна переможе у війні

"Я все ж таки розраховую на те, що ми будемо робити менше помилок, а противник і далі робитиме більше. І що ми цим користуватимемось", – зазначив Микола Бєлєсков.

На думку аналітика, якщо всередині українського суспільства та політичної влади, збережеться єдність, то у Заходу не буде іншого варіанту, крім як нам допомагати. Зокрема, ніхто зможе змусити Україну йти на домовленості з Росією.

Ми й далі зможемо втримувати коаліцію на підтримку України, виграти час до запуску оборонно-промислового комплексу цивілізованих держав. А далі вже почнеться магія великих чисел, оскільки зараз оці порівняння маленького ВВП Росії, великого ВВП країн формату "Рамштайн", – це все про можливості, які будуть,

– наголосив Бєлєсков.

Аналітик додав, що зараз Україні потрібно перетворити економічний потенціал в оборонний. Річ у тім, що впродовж 18 місяців Україна спочатку трималась на власних можливостях, а далі – на тих запасах, що накопичив Захід.

Оскільки вони значною мірою вичерпались, тому потрібен час для відновлення та виходу на той рівень, який "надасть силам добра перевагу".

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Миколою Белєсковим можна почитати за посиланням.

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