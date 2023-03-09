Новая массированная атака по Украине и отключение света: хронология 379 дня войны

Полномасштабная война с Россией длится уже 379 дней. Враг снова прибег к террористической тактике, обстреливая нашу энергетическую инфраструктуру.

Что произошло 9 марта на фронте и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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В Киеве раздался взрыв. В столице и по всей стране всю ночь была угроза ракетных обстрелов.К утру 9 марта угроза ракетных ударов сохраняется по всей стране, в частности в Черкасской области. В регионе начали действовать меры предосторожности отключения света.В Киевской области работала система ПВО.Максим Марченко – глава Одесской ОВА – сообщил, что, к сожалению, есть прилет. оккупанты попали в энергетический объект. Кроме того, враг повлек за собой разрушение жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.Россияне атаковали Одессу ракетами. Поэтому в городе экстренно выключили свет.Во многих областях Украины в ночь на 9 марта была объявлена воздушная тревога. Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Россия атакует с Черного моря.