Що відбулось 9 березня на фронті та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Повномасштабна війна з Росією триває вже 379 днів. Ворог знов вдався до терористичної тактики, обстрілюючи нашу енергетичну інфраструктуру.
Що відбулось 9 березня на фронті та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Знову удари по енергетиці: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня