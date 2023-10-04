Взрывы в России, как повлияет отставка Маккарти на помощь Украине: хронология 588 дня войны
Кремль не оставляет попыток захватить Украину, ведь оккупационные войска до сих пор участвуют в боевых действиях. Однако наши военные сильно отражают атаки врага.
Какая ситуация на поле боя и в сфере дипломатии читайте в тексте 24 Канала.
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Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что, несмотря на отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине. И подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают такое решение, В то же время, небольшое количество очень активных республиканцев выступают против этой помощи, но они не представляют свою партию и ее руководство. По его словам, отсутствие помощи может повлиять на поле боя, поэтому нельзя допустить прерывания поддержки ВСУ. В России в ночь на 4 октября раздались взрывы. Российские СМИ написали, что взрывы слышали в Белгороде и Брянске. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно заявил, что якобы в области работает ПВО, "сбивающая враждебные цели". По данным телеграм-каналов, вероятной причиной взрывов в приграничных районах страны-террориста могут быть удары по пусковым установкам врагов, которыми они регулярно атакуют Украину.
Как отставка Маккарти повлияет на новую помощь Украине
– заверил Кирби.
Взрывы в Белгороде и Брянске
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что, несмотря на отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине.
И подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают такое решение,
В то же время, небольшое количество очень активных республиканцев выступают против этой помощи, но они не представляют свою партию и ее руководство.
По его словам, отсутствие помощи может повлиять на поле боя, поэтому нельзя допустить прерывания поддержки ВСУ.
В России в ночь на 4 октября раздались взрывы. Российские СМИ написали, что взрывы слышали в Белгороде и Брянске.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно заявил, что якобы в области работает ПВО, "сбивающая враждебные цели".
По данным телеграм-каналов, вероятной причиной взрывов в приграничных районах страны-террориста могут быть удары по пусковым установкам врагов, которыми они регулярно атакуют Украину.