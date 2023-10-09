Успех ВСУ на Запорожье и Донетчине, россияне минуют территории: хронология 593 дня войны

9 октября 2023, 06:26
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ продолжают отвоевывать все новые территории. Наши военные изо дня в день освобождают наши населенные пункты.

Какая ситуация на фронте и в дипломатии на 593-й день войны – читайте в тексте 24 Канала.

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07:34, 09 октября

Где продвинулись ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что наши военные:

  • имеют частичный успех в районах западнее Вербовой Запорожской области;
  • ведут наступательные, штурмовые действия на Бахмутском направлении и имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки;
  • наносят врагам урон в живой силе и технике;
  • закрепляются на занятых рубежах и истощают оккупантов.
06:30, 09 октября

Россияне минуют территорию в районе Роботино – Вербовое

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что россияне минуют территории в районе Роботино – Вербовое и пытаются зафиксировать наших военных на участках фронта, удаленных от западных районов Запорожской области.

Так, минирование россиян помешало передвижению тяжелых украинских грузов и техники на этих участках фронта в последние дни.

02:45, 09 октября

Россия готовится к возможным конфликтам со странами Балтии и НАТО

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что Россия на фоне неудач проводит масштабную военную реформу. В частности, Кремль развил правовые механизмы реформирования ленинградского военного округа.

Также российское минобороны подготовило указ Путина, в котором хотят лишить Северный флот статуса "межвидового стратегического территориального объединения".

Кроме того, Россия хочет обустроить позиции на границе с Финляндией.

 

01:53, 09 октября

Обучение пилотов на F-16

Наши пилоты будут учиться на F-16 в Румынии. В частности, там сделали фото "призрака Киева" в кабине F-16.


Украинский пилот в кабине F-16 / DeepState

01:01, 09 октября

Враг снизил активность на Таврическом направлении

Российские оккупанты в течение последнего периода несколько уменьшили атаки артиллерии и авиации из-за ухудшения погоды. На Таврическом направлении облачно и туман.

Там меньше летают дроны, а снаряды выпускать без артиллерийской разведки абсурдно. Однако россияне продолжают атаковать, в том числе наносят от 10 до 20 ударов.

 

Автор: Діана Квасневська