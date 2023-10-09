Успех ВСУ на Запорожье и Донетчине, россияне минуют территории: хронология 593 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ продолжают отвоевывать все новые территории. Наши военные изо дня в день освобождают наши населенные пункты.

Какая ситуация на фронте и в дипломатии на 593-й день войны – читайте в тексте 24 Канала.

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