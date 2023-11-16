Ночью враг ударил ракетами по Харьковщине, а утром запустил "Шахеды": хронология 631 дня

06:12, 16 ноября

Около полуночи российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харьковщине. Известно, что под атакой в ночь на 16 ноября был Чугуевский район.

Враг запустил ракеты из Белгородщины по региону. В области прогремели не менее 7 взрывов с интервалами в несколько минут.

Начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник отметил, что по области враг избивал ракетами С-300.

По состоянию на 00:40, информации о раненых среди мирного населения не было. Последствия попадания устанавливаются.