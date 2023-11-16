Ночью враг ударил ракетами по Харьковщине, а утром запустил "Шахеды": хронология 631 дня

16 ноября 2023, 06:25
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Страна-агрессорка не прекращает совершать террор против гражданского населения Украины. В ночь на 16 ноября оккупанты атаковали Харьковскую область ракетами.

Какая ситуация на фронте и на международной аренте читайте в тексте 24 Канала.

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07:37, 16 ноября

Над Николаевщиной сбили один "Шахед"

Ночью 16 ноября, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один ударный БпЛА типа "Шахед".

Кроме того, в 03:48 вражеские обстрелы фиксировались по береговой линии Куцурубской общины. Пострадавших нет.

07:36, 16 ноября

"Шахеды" уже на Западе

По состоянию на 6.40 группа ударных БПЛА двигалась в направлении Черновицкой и Хмельницкой областей.

Для Одесской, Николаевской и Кировоградской дали отбой.

06:15, 16 ноября

Враг запустил "Шахеды": они направляются на Запад

Около 4 утра Воздушные силы сообщили об угрозе "Шахедов" с юга.

Тревогу объявили в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.

Сначала 1 группа ударных БпЛА двигалась в Николаев, 2 группа ударных БпЛА направлялась в направлении Вознесенска.

Дальше беспилотники находились в Одесской и Кировоградской областях. По состоянию на 5:50 группа ударных дронов входила в Винницкую область.

06:12, 16 ноября

Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами

Около полуночи российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харьковщине. Известно, что под атакой в ночь на 16 ноября был Чугуевский район.

Враг запустил ракеты из Белгородщины по региону. В области прогремели не менее 7 взрывов с интервалами в несколько минут.

Начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник отметил, что по области враг избивал ракетами С-300.

По состоянию на 00:40, информации о раненых среди мирного населения не было. Последствия попадания устанавливаются.

Автор: Анастасія Колеснікова