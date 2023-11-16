Ночью враг ударил ракетами по Харьковщине, а утром запустил "Шахеды": хронология 631 дня
Страна-агрессорка не прекращает совершать террор против гражданского населения Украины. В ночь на 16 ноября оккупанты атаковали Харьковскую область ракетами.
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Ночью 16 ноября, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один ударный БпЛА типа "Шахед". Кроме того, в 03:48 вражеские обстрелы фиксировались по береговой линии Куцурубской общины. Пострадавших нет. По состоянию на 6.40 группа ударных БПЛА двигалась в направлении Черновицкой и Хмельницкой областей. Для Одесской, Николаевской и Кировоградской дали отбой. Около 4 утра Воздушные силы сообщили об угрозе "Шахедов" с юга. Тревогу объявили в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях. Сначала 1 группа ударных БпЛА двигалась в Николаев, 2 группа ударных БпЛА направлялась в направлении Вознесенска. Дальше беспилотники находились в Одесской и Кировоградской областях. По состоянию на 5:50 группа ударных дронов входила в Винницкую область. Около полуночи российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харьковщине. Известно, что под атакой в ночь на 16 ноября был Чугуевский район. Враг запустил ракеты из Белгородщины по региону. В области прогремели не менее 7 взрывов с интервалами в несколько минут. Начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник отметил, что по области враг избивал ракетами С-300. По состоянию на 00:40, информации о раненых среди мирного населения не было. Последствия попадания устанавливаются.
Над Николаевщиной сбили один "Шахед"
"Шахеды" уже на Западе
Враг запустил "Шахеды": они направляются на Запад
Ночью россияне ударили по Харьковщине ракетами
Ночью 16 ноября, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один ударный БпЛА типа "Шахед".
Кроме того, в 03:48 вражеские обстрелы фиксировались по береговой линии Куцурубской общины. Пострадавших нет.
По состоянию на 6.40 группа ударных БПЛА двигалась в направлении Черновицкой и Хмельницкой областей.
Для Одесской, Николаевской и Кировоградской дали отбой.
Около 4 утра Воздушные силы сообщили об угрозе "Шахедов" с юга.
Тревогу объявили в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.
Сначала 1 группа ударных БпЛА двигалась в Николаев, 2 группа ударных БпЛА направлялась в направлении Вознесенска.
Дальше беспилотники находились в Одесской и Кировоградской областях. По состоянию на 5:50 группа ударных дронов входила в Винницкую область.
Около полуночи российские военные нанесли массированный ракетный удар по Харьковщине. Известно, что под атакой в ночь на 16 ноября был Чугуевский район.
Враг запустил ракеты из Белгородщины по региону. В области прогремели не менее 7 взрывов с интервалами в несколько минут.
Начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник отметил, что по области враг избивал ракетами С-300.
По состоянию на 00:40, информации о раненых среди мирного населения не было. Последствия попадания устанавливаются.