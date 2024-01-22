Туск в Украине, Романа Гринкевича задержали: хронология 698 дня великой войны
Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако наше государство уже почти два года мощно противостоит врагу в полномасштабной войне. Наши военные и гражданские всячески доказывают, что россиянам ничего не удастся.
Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, которая происходит с помощью Украины, – читайте в тексте 24 Канала.
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Оккупационные войска России не могут найти общий язык между собой. В последние недели участились конфликты между различными подразделениями русской армии. Им станет депутат Сейма Павел Коваль, возглавляющий комитет по иностранным делам. Об этом Дональд Туск сообщил во время визита в Киев. Ситуация в районе Авдеевки накаляется. Российские оккупанты захватили ресторанный комплекс "Царская охота" на южных окрестностях города. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, с каждым давлением врага наши силы где-то постепенно будут вынуждены отходить. Надо это понимать и к этому быть готовым. Украинские военные удерживают позиции, пока это возможно и оправдано ввиду риска окружения и угрозы личному составу. Как только эти вызовы и угрозы возрастут, командование примет решение об уходе. Великобритания смягчила рекомендации для граждан посещения западных областей Украины. Британцам рекомендуется воздерживаться от поездок по Украине. Однако, за исключением крайне необходимых случаев, они могут посетить западные регионы Украины. Некоторые военные эксперты предполагают, что основная цель, преследуемая врагом, осуществляя масштабные обстрелы с воздуха дронами и ракетами, – это истощение украинской ПВО. В Воздушных силах в это время заявили, что не все так однозначно. Юрий Игнат рассказал, что каждое воздушное средство, которое оккупанты выпускают по нашей стране, имеет конкретную цель. Это либо объект критической инфраструктуры, либо военный объект. В то же время он признает, что значительное количество ракет и дронов, запущенных одновременно, усложняют работу Сил обороны, в том числе ПВО. По словам Борреля, ситуация в Украине будет первой в повестке дня встречи Совета министров иностранных дел Евросоюза. Служба безопасности разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Они героизировали воздушные атаки России на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование сил обороны. Фигуранты призвали к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди разных национальных общин Украины. По всей Украине вторично раздался сигнал воздушной тревоги. Это произошло из-за взлета в небо вражеского самолета МиГ-31К. Впоследствии в 15.32 объявили отбой. Однако позже сирены прозвучали в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях из-за активности тактической вражеской авиации. Дональд Туск уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины заявил, что они провели продуктивные переговоры по всем аспектам двусторонних отношений. Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую постоянную помощь. 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Она так же сильна, как и прежде, Генпрокурор Андрей Костин заявил, что утром 22 января 2024 года в Одессе при попытке уехать за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, поставившей для ВСУ некачественную одежду. Вероятно, речь идет о сыне Игоря Гринкевича – Романе. В ДБР показали видео задержания Гринкевича-младшего В загородном доме бизнесмена Игоря Мазепы произошел пожар. Дом выгорел дотла. Он расположен в селе Картовецкое в Черниговской области. Сам Мазепа находится в СИЗО по делу о махинациях с землями Киевской ГЭС. Владимир Зеленский в День Соборности подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России. По словам президента, "сегодня мы должны делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории". Украинский лидер заверил, что это означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего". В Украину в День Соборности прибыл польский премьер-министр Дональд Туск. Он впервые приехал в наше государство после назначения на должность в декабре 2023 года. Политик должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина уничтожила 22 единицы черноморского флота, 13 – повредила. Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Он будет предусматривать возможность для коренных украинцев из всех уголков мира получить паспорт Украины. Документ позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора, Утром 21 января в Лимане Донецкой области полиция выехала по вызову, но с ней исчезла связь. Правоохранителей нашли мертвыми с огнестрельными ранениями на месте происшествия. Также на месте трагедии находились тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери. По состоянию на утро 22 января ГБР по подозрению в совершении преступления задержало военнослужащего Нацгвардии. Владимир Зеленский обратился к украинцам в День Соборности. Президент вспомнил, что в этот день 105 лет назад на Софиевской площади в Киеве провозгласили Акт Злуки, объединивший украинские земли по обоим берегам Днепра и ставший основой Дня Соборности. Издание The Wall Street Journal написало, что ЕС разрабатывает новый план военной помощи Украине, предусматривающий совместные закупки вооружений на 22 миллиарда долларов. Также лидеры Евросоюза должны собраться 1 февраля, чтобы обсудить экономический пакет для Украины, который может составить 50 миллиардов евро. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему вражеские "Шахеды" пролетают чуть ли не через всю Украину. По его словам, "Шахеды" летят по маршрутам, которые подготовили российские операторы. Кроме того, Украина – большая страна и россиян выбирают маршруты, чтобы мы как можно меньше их могли перехватить. Мобильно-огневая группа имеет на вооружении крупнокалиберные пулеметы, зенитные пушки, ПЗРК. Да, этих групп много — сотни и тысячи, но и Украина большая страна, В Днепропетровской области сбили 3 вражеских дрона. К сожалению, обломки рухнули на территорию предприятия. Там вспыхнул пожар, который спасатели потушили. Поврежденное здание. Люди не пострадали. Аналитики американского Института изучения войны напомнили, что ночью 21 января в Ленинградской области под ударом украинских спецслужб оказался остановивший работу морской нефтяной терминал. В ISW говорят, что российское ПВО плохо защищает Ленинградскую область, а ставили его там для "защиты" от гипотетических атак НАТО Украинские военные сбили в небе над Украиной ночью на 22 января все 8 вражеских "Шахеды", которыми атаковала Россия. Дроны сбили в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия будет менять тактику ударов, учитывая усиление противовоздушной обороны Украины. В частности, теперь оккупанты пытаются использовать вместе дроны типа "Шахед", крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и баллистику. Враги используют комбинированную систему ударов по определенным регионам, что создает нагрузку на нашу ПВО, однако она активно дает отпор вражескому оружию. Кстати, точность российских ракет уменьшилась на 40% из-за отработки средств радиоэлектронной борьбы. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина в дальнейшем будет действовать глубоко внутри России, чтобы саботировать военную машину Владимира Путина. В Беларуси решили внести изменения в военную доктрину. Минск сохранил положение о том, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Беларусь.
В Мелитополе участились конфликты кадыровцев с военными России
Правительство Польши назначит уполномоченного по вопросам восстановления Украины – Туск
Ситуация в Авдеевке усугубляется
Британия смягчила рекомендации по посещению западных областей Украины
Действительно ли цель россиян во время массированных атак – ослабить ПВО: Игнат дал четкий ответ
Боррель заверил, что ЕС не прекратит поддержку Украины из-за ситуации на Ближнем Востоке
СБУ задержала 4-х вражеских агитаторов
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Премьер Польши встретился с Зеленским
– рассказал Зеленский.
Получили ли подозрения чиновники Минобороны делу Гринкевича
– подчеркнул директор ДБР.
Почему Россия использует мало "Шахедов"
– отметила Гуменюк.
Боррель заявил о продлении помощи Украине
– сказал Боррель.
Задержали Романа Гринкевича
Сгорел загородный дом Мазепы
Указ об исторически населенных украинцами территориях России
Премьер Польши Дональд Туск в Украине
Сколько российских кораблей уничтожила Украина
Президент внесет законопроект о множественном гражданстве
– сказал глава государства.
В Донецкой области убили полицейских и женщин
Зеленский поздравил с Днем Соборности
ЕС готовит масштабный план помощи Украине на 22 миллиарда долларов
Почему "Шахеды" пролетают чуть ли не через всю Украину
– заявил Игнат.
Потери врага
На Днепропетровщине спали обломки дронов, вспыхнул пожар
ПВО в Ленинградской области ставили, чтобы защищаться от НАТО – ISW
ВСУ сбили все вражеские "Шахеды"
Как Россия меняет тактику обстрелов
Украина продолжит действовать глубоко внутри России
Беларусь внесла изменения в военную доктрину
Оккупационные войска России не могут найти общий язык между собой. В последние недели участились конфликты между различными подразделениями русской армии.
Им станет депутат Сейма Павел Коваль, возглавляющий комитет по иностранным делам. Об этом Дональд Туск сообщил во время визита в Киев.
Ситуация в районе Авдеевки накаляется. Российские оккупанты захватили ресторанный комплекс "Царская охота" на южных окрестностях города.
По словам военного эксперта Александра Мусиенко, с каждым давлением врага наши силы где-то постепенно будут вынуждены отходить. Надо это понимать и к этому быть готовым. Украинские военные удерживают позиции, пока это возможно и оправдано ввиду риска окружения и угрозы личному составу. Как только эти вызовы и угрозы возрастут, командование примет решение об уходе.
Великобритания смягчила рекомендации для граждан посещения западных областей Украины. Британцам рекомендуется воздерживаться от поездок по Украине. Однако, за исключением крайне необходимых случаев, они могут посетить западные регионы Украины.
Некоторые военные эксперты предполагают, что основная цель, преследуемая врагом, осуществляя масштабные обстрелы с воздуха дронами и ракетами, – это истощение украинской ПВО. В Воздушных силах в это время заявили, что не все так однозначно.
Юрий Игнат рассказал, что каждое воздушное средство, которое оккупанты выпускают по нашей стране, имеет конкретную цель. Это либо объект критической инфраструктуры, либо военный объект.
В то же время он признает, что значительное количество ракет и дронов, запущенных одновременно, усложняют работу Сил обороны, в том числе ПВО.
По словам Борреля, ситуация в Украине будет первой в повестке дня встречи Совета министров иностранных дел Евросоюза.
Служба безопасности разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Они героизировали воздушные атаки России на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование сил обороны.
Фигуранты призвали к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди разных национальных общин Украины.
По всей Украине вторично раздался сигнал воздушной тревоги. Это произошло из-за взлета в небо вражеского самолета МиГ-31К.
Впоследствии в 15.32 объявили отбой. Однако позже сирены прозвучали в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях из-за активности тактической вражеской авиации.
Дональд Туск уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины заявил, что они провели продуктивные переговоры по всем аспектам двусторонних отношений.
Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую постоянную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины,
В деле закупок некачественной одежды для ВСУ объявили подозрение 5 лицам. Директор ГБР Алексей Сухачев отметил, что все они – бизнесмены.
Министерство обороны уже признало себя потерпевшей стороной в этом производстве. Поэтому относительно привлечения конкретных чиновников этот вопрос еще в работе у следствия и у прокуроров. Как только у нас будет определенный результат, сразу будем выходить с коммуникацией к обществу и сообщать о наших достижениях в этом производстве,
Сухачев заверил, что есть полная коммуникация в сотрудничестве с оборонным ведомством и непосредственно его руководителем Рустемом Умеровым.
Начальник объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, почему враг использует значительно меньшее количество БпЛА, чем обычно.
Они потеряли А-50, то есть фактическое наведение на конкретные цели. Теперь они небольшими группами "Шахедов" пытаются разведать, что и как работает, чтобы потом применить более эффективно или доразведывать уже с помощью авиации,
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил корреспондентке 24 Канала в Брюсселе, что Украина остается главным вопросом на повестке дня в Евросоюзе.
Главный дипломат ЕС отметил, что, несмотря на попытки Европы найти решение на Ближнем Востоке, это не означает уменьшения поддержки Украины. Он отметил, что во время сегодняшнего заседания выступит и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Боррель также анонсировал специальное заседание министров обороны ЕС, где обсудят усиление военной помощи Украины.
Не беспокойтесь. Украинцы не должны беспокоиться. Европейская поддержка продолжается. Она так же сильна, как и прежде,
Генпрокурор Андрей Костин заявил, что утром 22 января 2024 года в Одессе при попытке уехать за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации, поставившей для ВСУ некачественную одежду.
Вероятно, речь идет о сыне Игоря Гринкевича – Романе.
В ДБР показали видео задержания Гринкевича-младшего
В загородном доме бизнесмена Игоря Мазепы произошел пожар. Дом выгорел дотла. Он расположен в селе Картовецкое в Черниговской области. Сам Мазепа находится в СИЗО по делу о махинациях с землями Киевской ГЭС.
Владимир Зеленский в День Соборности подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России. По словам президента, "сегодня мы должны делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории".
Украинский лидер заверил, что это означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".
В Украину в День Соборности прибыл польский премьер-министр Дональд Туск. Он впервые приехал в наше государство после назначения на должность в декабре 2023 года.
Политик должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина уничтожила 22 единицы черноморского флота, 13 – повредила.
Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Он будет предусматривать возможность для коренных украинцев из всех уголков мира получить паспорт Украины.
Документ позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора,
Утром 21 января в Лимане Донецкой области полиция выехала по вызову, но с ней исчезла связь. Правоохранителей нашли мертвыми с огнестрельными ранениями на месте происшествия. Также на месте трагедии находились тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери.
По состоянию на утро 22 января ГБР по подозрению в совершении преступления задержало военнослужащего Нацгвардии.
Владимир Зеленский обратился к украинцам в День Соборности. Президент вспомнил, что в этот день 105 лет назад на Софиевской площади в Киеве провозгласили Акт Злуки, объединивший украинские земли по обоим берегам Днепра и ставший основой Дня Соборности.
Издание The Wall Street Journal написало, что ЕС разрабатывает новый план военной помощи Украине, предусматривающий совместные закупки вооружений на 22 миллиарда долларов.
Также лидеры Евросоюза должны собраться 1 февраля, чтобы обсудить экономический пакет для Украины, который может составить 50 миллиардов евро.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему вражеские "Шахеды" пролетают чуть ли не через всю Украину. По его словам, "Шахеды" летят по маршрутам, которые подготовили российские операторы.
Кроме того, Украина – большая страна и россиян выбирают маршруты, чтобы мы как можно меньше их могли перехватить.
Мобильно-огневая группа имеет на вооружении крупнокалиберные пулеметы, зенитные пушки, ПЗРК. Да, этих групп много — сотни и тысячи, но и Украина большая страна,
В Днепропетровской области сбили 3 вражеских дрона. К сожалению, обломки рухнули на территорию предприятия. Там вспыхнул пожар, который спасатели потушили. Поврежденное здание. Люди не пострадали.
Аналитики американского Института изучения войны напомнили, что ночью 21 января в Ленинградской области под ударом украинских спецслужб оказался остановивший работу морской нефтяной терминал.
В ISW говорят, что российское ПВО плохо защищает Ленинградскую область, а ставили его там для "защиты" от гипотетических атак НАТО
Украинские военные сбили в небе над Украиной ночью на 22 января все 8 вражеских "Шахеды", которыми атаковала Россия. Дроны сбили в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия будет менять тактику ударов, учитывая усиление противовоздушной обороны Украины.
В частности, теперь оккупанты пытаются использовать вместе дроны типа "Шахед", крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и баллистику. Враги используют комбинированную систему ударов по определенным регионам, что создает нагрузку на нашу ПВО, однако она активно дает отпор вражескому оружию.
Кстати, точность российских ракет уменьшилась на 40% из-за отработки средств радиоэлектронной борьбы.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина в дальнейшем будет действовать глубоко внутри России, чтобы саботировать военную машину Владимира Путина.
В Беларуси решили внести изменения в военную доктрину. Минск сохранил положение о том, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Беларусь.