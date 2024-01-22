Туск в Украине, Романа Гринкевича задержали: хронология 698 дня великой войны

Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако наше государство уже почти два года мощно противостоит врагу в полномасштабной войне. Наши военные и гражданские всячески доказывают, что россиянам ничего не удастся.

Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, которая происходит с помощью Украины, – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также "Хлопок" в нескольких регионах России, атака БпЛА на Юге: хронология 697 дня великой войны