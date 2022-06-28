У нас действительно была очень успешная неделя, – советник главы МВД о массовом уничтожении складов россиян

Вооруженные Силы Украины довольно удачно поработали на прошлой неделе. Им удалось взорвать 2 вражеских командных пункта и 3 склада с российскими боеприпасами.

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он пояснил, что это является действительно большим успехом для наших военных.

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У нас действительно была очень успешная неделя,

– констатировал Андрусив.

Однако следует понимать, что ситуация на фронте остается крайне напряженной. Советник главы МВД отметил, что 28 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал шокирующую информацию – только за одни сутки оккупанты применили против защитников Украины в Харьковской и Луганской областях 45 тысяч боеприпасов.

Вместе с тем, успешные действия ВСУ могут задержать захватчиков на время. По словам Андрусива, они уже начинают останавливаться.

"То есть они остановились почти повсюду, кроме Лисичанска. Там они пробуют дожать свой успех, который они развили, к сожалению, после оцепления Горного и Золотого", - пояснил он.

Советник министра добавил, что если в Лисичанске россиян остановят, они, вероятно, будут вынуждены достаточно длинную паузу – на несколько недель. Однако в это время они могут использовать, в частности, чтобы бомбить украинские города.

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