Силы обороны вколотили по вражеской ПВО на оккупированном Запорожье
- Силы обороны Украины повредили вражеские ПВО в оккупированном Запорожье благодаря информации партизан.
- Партизаны сообщили точные координаты и график дежурства вражеских ПВО, что помогло нанести удар.
Защитники Украины повредили силы противовоздушной обороны врага в части временно оккупированного Запорожья. Это стало возможным благодаря информации партизан.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Что говорят партизаны?
Агенты "Атеш" из 291-го гвардейского мотострелкового полка сообщили точные координаты позиций зенитного ракетного комплекса БУК-М1. Расчеты ПВО были развернуты для прикрытия командного пункта полка в районе населенного пункта Токмак.
Силы обороны повредили вражескую ПВО: смотрите фото "Атеш"
Переданная информация включала не только координаты, но и график дежурства расчетов, маршруты подвоза ракет и время перезарядки,
– говорят участники.
Они подчеркнули, что особую ценность имели данные о месте стоянки комплексов ПВО на направлении, что позволило СОУ нанести серьезный удар по воздушной обороне оккупантов.
Какие потери понес враг в последнее время?
Напомним, что за сутки 17 октября Силы обороны ликвидировали примерно 1150 оккупантов и уничтожили один вражеский самолет.
С начала полномасштабного вторжения россияне потеряли около 1 129 180 личного состава и 11 267 танков.
Кроме того, защитники Украины поразили российский морской дрон, который подплыл к украинскому берегу, угрожая гражданскому судоходству.