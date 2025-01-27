Период спокойной жизни проходит: как в Европе готовятся к возможным угрозам от России

Полномасштабная война России против Украины заставляет Европу усиливать собственную оборону. Там осознают, что Путин может начать войну с Западом.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, заметив, что в Европе все больше осознают, что угроза войны с Россией вполне реальна. К примеру, уже неоднократно происходили различные диверсии с российским следом и другие инциденты.

Смотрите также Вывод войск и таможенная война: кто в Европе первым попадет под "горячую руку" Трампа

Европа уже готовится

По словам Маломужа, период спокойной жизни в Европе проходит. Там оценивают различные возможные угрозы со стороны России. Речь идет о возможных диверсиях на объектах инфраструктуры, в государственных учреждениях, на границе, на воде. Рассматривают и военные сценарии.

Главное – это именно военная угроза. Сегодня почти все страны ЕС пересматривают концепции по обороне, коллективной безопасности НАТО. Звучали идеи сформировать единые вооруженные силы и увеличение расходов на оборону. Тем более что этого требует Трамп,

– отметил Маломуж.

В этом контексте Европа не может обойтись без дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины. Там осознают, что лучше предотвратить возможную войну с помощью нашего государства. Ведь именно Силы обороны Украины сейчас существенно истощают российскую армию и экономику.

Есть два стратегических направления у Европы. Это – поддержка Украины для преодоления российской агрессии. А также – подготовка Европы к возможным агрессивным действиям со стороны России. Системных изменений еще нет по усилению обороны Европы, но движение вперед уже есть,

– подчеркнул Маломуж.

Добавим, издание NBC News сообщило, что Европа готовится к "экстремальному" военному сценарию. Там осознают угрозы со стороны России. И понимают, что Трамп может недостаточно поддерживать Европу в случае войны.