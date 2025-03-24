Если война между Россией и Европой начнется сейчас: в Defense Express оценили силы сторон

На Западе встревожены, что после достижения перемирия в Украине Россия высвободит ресурсы для агрессии против других соседей. Военный эксперт оценил способность Европы отразить нападение Москвы.

Так, в эфире КИЕВ24 Олег Катков, главный редактор специализированного военного издания Defense Express, высказал мнение, что нынешняя Европа способна выстоять в войне против России, передает 24 Канал.

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Какой была бы война Европы и России, если бы началась сегодня

По словам Каткова, европейский сегмент НАТО даже без Турции объективно соизмерим с российской мощью.

Европейцы имеют силу для того, чтобы отбиться от России и вступить с ней в равную борьбу,

Впрочем, того количества войск и вооружения, которые имеет сегодняшняя Европа, не достаточно, чтобы провести молниеносную военную операцию, блицкриг. Нынешних сил Европы хватит, чтобы вести долгую войну, не комфортную для себя – кровавую и затяжную, один в один такую, которая сейчас происходит в Украине.

Ни одна из сторон – ни Россия, ни Европа – не имеет огромного кратного преимущества.

К слову, военный историк Зенке Найтцель считает, что российская агрессия против Литвы возможна уже этой осенью.