До войны осталось 5 лет: немецкий командующий сделал важное заявление

После нападения России на Украину Берлин начал разрабатывать "Оперативный план "Германия". В документе четко описано, какой должна быть военная архитектура страны в 2029 году.

Именно через 5 лет, считают немцы, Россия сможет восстановить военную мощь, чтобы вступить в вооруженный конфликт с НАТО. Такое же мнение высказал командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота Михаэль Гисс.

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Надо быть настороже

Гисс отметил, что за 30 лет после завершения холодной войны немецкое население привыкло к мирной жизни. Оно совсем не готово противостоять внешним вызовам.

Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны будем быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе,

– сказал командующий.

Он подчеркнул, что вся Германия должна быть готова к войне. Экономика, политика и общество.

Напомним, что заместитель секретаря Совета нацбезопасности России Медведев пригрозил Германии российскими танками в Берлине на фоне новостей немецких СМИ относительно ситуации в Курской области.