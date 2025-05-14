Россияне продвигаются в Донецкой области, поляки больше не блокируют границу: хронология 1176 дня войны
В Донецкой области российские войска активизировали штурмовые действия. Несмотря на огромное давление со стороны врага, украинские воины героически держат оборону и не дают агрессору продвинуться вглубь страны.
О главных событиях 14 мая – ситуация на фронте, в тылу и обстановка на международной арене. Очередные атаки россиян и их последствия – сообщает 24 Канал.
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Главные события дня
Аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян в направлении Малиновки, Багатира и у Новоселки в Донецкой области. Кроме того, недавно россияне продвинулись к админгранице с Донецкой областью, в частности имели успехи в районе Водяного Второго и у Серебряного.
Россияне подошли вплотную к Новоселке и продвинулись в Багатиру, – DeepState
Аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян в направлении Малиновки, Багатира и у Новоселки в Донецкой области.
Кроме того, недавно россияне продвинулись к админгранице с Донецкой областью, в частности имели успехи в районе Водяного Второго и у Серебряного.