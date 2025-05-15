В России рассказали, когда возможно прекращение огня в Украине
- Россия заявила, что прекращение огня в Украине возможно только после согласования "стратегии урегулирования".
- Российская делегация без Путина прибыла в Турцию для переговоров.
Россия заговорила о прекращении огня в Украине. Но выдвинула условие – только после согласования "стратегии урегулирования".
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В Москве заявили, что обсуждать прекращение огня в Украине будут только после согласования более широкой стратегии урегулирования.
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В России назвали условие прекращения огня
В то же время Россия направила команду переговорщиков в Турцию – без участия Путина, несмотря на призыв Киева к личной встрече с Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил специальный посол МИД России Родион Мирошник, отметив, что речь о прекращении огня станет актуальной только после "согласования подходов к общей стратегии урегулирования".
По данным российской стороны, делегация уже находится в Стамбуле и готова к "серьезной работе". В то же время сам Путин решил не ехать, что поставило под сомнение перспективы переговоров.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре 15 мая.