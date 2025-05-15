Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. У Москві заявили, що обговорювати припинення вогню в Україні будуть лише після погодження ширшої стратегії врегулювання.

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У Росії назвали умову припинення вогню

Водночас Росія направила команду переговорників до Туреччини – без участі Путіна, попри заклик Києва до особистої зустрічі з Володимиром Зеленським.

Про це повідомив спеціальний посол МЗС Росії Родіон Мірошник, зазначивши, що мова про припинення вогню стане актуальною лише після "узгодження підходів до загальної стратегії врегулювання".

За даними російської сторони, делегація вже перебуває в Стамбулі й готова до "серйозної роботи". Водночас сам Путін вирішив не їхати, що поставило під сумнів перспективи перемовин.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у Анкарі 15 травня.