Россияне начали осуществлять штурмовые действия и проверку боем на ряде направлений, – ЦПД

Россияне активизировали штурмовые действия сразу на нескольких направлениях фронта. Они проверяют украинскую оборону боем и пытаются быстро прорваться и закрепиться.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко.

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Россияне пошли в штурм на нескольких направлениях

Российские оккупационные войска активизировали боевые действия сразу на нескольких направлениях. Они начали штурмы и проводят "проверку боем", используя как бронетехнику, так и гражданский транспорт – в частности автомобили и мотоциклы.

По словам Коваленко, цель таких действий – внезапно прорвать украинскую оборону, быстро "закинуться" в глубину и закрепиться. Оккупанты тестируют оборонительные рубежи Сил обороны, пытаясь выявить слабые места перед масштабными атаками.

Планов на мир у россиян нет - они планируют попытки наступательных действий и введение в бой резервов в течение всего лета,

– подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что россияне продолжают тактику "мясных" штурмов, усиливая ее новыми методами маневрирования и средствами доставки живой силы.