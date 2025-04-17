Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка.

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Росіяни пішли в штурм на кількох напрямках

Російські окупаційні війська активізували бойові дії одразу на кількох напрямках. Вони розпочали штурми та проводять "перевірку боєм", використовуючи як бронетехніку, так і цивільний транспорт – зокрема автомобілі та мотоцикли.

За словами Коваленка, мета таких дій – раптово прорвати українську оборону, швидко "закинутися" в глибину та закріпитися. Окупанти тестують оборонні рубежі Сил оборони, намагаючись виявити слабкі місця перед масштабнішими атаками.

Планів на мир у росіян немає - вони планують спроби наступальних дій і введення в бій резервів протягом всього літа,

– наголосив Коваленко.

Він також додав, що росіяни продовжують тактику "м'ясних" штурмів, підсилюючи її новими методами маневрування і засобами доставки живої сили.