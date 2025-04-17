Оккупанты прорываются между Ямполовкой и Торским, – DeepState
- Российские войска усиливают давление на линии Ямполовка – Торское, пытаясь прорвать украинскую оборону.
- Сложной остается ситуация в районе Белогоровки и Лимана, где позиции переходят из рук в руки.
Российские войска наращивают давление на линии Ямполовка – Торское, пытаясь прорвать украинскую оборону и закрепиться на новых позициях. Ситуация на этом участке фронта становится все сложнее, а бои продолжаются почти непрерывно.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DeepStatе. По данным аналитического ресурса, противник пытается закрепиться на северных окраинах Торского, используя слабые места в украинской обороне.
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Россияне пытаются взять новые позиции
Боевые действия продолжаются и на северной части Ямполовки, где оккупанты не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт. Особую обеспокоенность вызывает ситуация в бригаде, держащей этот отрезок – смежные подразделения вынуждены компенсировать ее слабости, что усложняет общую оборону.
Закрепление врага в Торском создаст максимально неблагоприятные условия для Ямполовки,
– отмечают аналитики.
Активная фаза боев продолжается и у Северска
Сложной остается ситуация и в районе Белогоровки, к югу от Лимана. Недавно там работали бойцы 81-й бригады, что позволило расширить серую зону на карте.
Окончательно не подтверждено, находится ли Белогоровка под контролем врага - позиции в регионе переходят из рук в руки, и боевые действия продолжаются в режиме постоянной динамики.
К слову, район Лимана – одно из ключевых направлений на восточном фронте, контроль над которым открывает противнику путь к дальнейшему продвижению на Краматорск и Славянск. Украинские силы удерживают оборону, однако ситуация требует пристального внимания и усиления.