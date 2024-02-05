В Минобороны Эстонии очертили шансы, что война между Россией и НАТО все же произойдет

В последнее время в СМИ можно было прочитать о том, что между НАТО и Россией таки может начаться война. В Минобороны Эстонии очертили шансы, что это таки произойдет.

Своими мыслями по этому поводу в интервью 24 Каналу поделился постоянный секретарь Военного министерства обороны Эстонии Кусти Салм. Журналист вспомнил слова госпожи премьер-министра Каи Каллас, которая заявляла, что НАТО может стать следующей целью нападения страны-агрессора.

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Россию сдерживает война в Украине

Когда говорится о намерениях России, я думаю, что сейчас вся стратегическая двусмысленность исчезла. Намерение России заключается в том, чтобы навязать свою собственную волю большинству восточноевропейских наций, как они изложили в конце 2021 года в своих требованиях. Поэтому понятно, что если бы у России была такая возможность, она бы не сомневалась использовать ее,

– подчеркнул Салм.

Он отметил, что останавливает Россию война в Украине. Но если враг достигнет успеха, то его "аппетиты только возрастут". По его словам, россияне найдут оправдание своему поражению, они будут толковать поведение Запада, как "сильнейшей и недостижимой цели". И, понятное дело, "это будет приглашением к конфликту".

Итак, наш единственный стратегический вариант для Эстонии, как и для всех других стран Европы и НАТО, – это помочь Украине выиграть войну,

– отметил Кусти Салм.

Он отметил, что необходимо уничтожить перспективу потенциального военного конфликта. По его словам, единственный способ сделать это – "сначала помочь Украине победить". Это позволит уничтожить и прогнать врага с территории нашей страны.

Он также добавил, что в стране строят линии оборонительных укреплений. С Литвой построят около 600 бетонных барьеров. Они должны работать как линия обороны, которую наше государство построило на восточной границе.

Это сделало бы завоевание Эстонии для России гораздо дороже, и им понадобилось бы собрать больше войск,

– добавил он в интервью.

По его словам, Эстония серьезно относится к собственной защите не только в пресс-релизах. Это также делают в реальных действиях.

Салм озвучил предположение, что очень четко "высказываемся, что территориальная целостность Эстонии – территориальная целостность НАТО и Европейского Союза". Он добавил, что в стране убедились, что "это конкретные шаги от имени альянсов".

По его словам, у страны есть четыре позиционные войска союзников, "фактически трех ядерных держав на эстонской земле". Он добавил, что это должно быть достаточно достоверным, "чтобы передать это сообщение России".