Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу о способности НАТО дать решительный отпор в случае потенциальной агрессии со стороны Кремля. По его словам, привлечение американского контингента в Европе автоматически втягивает весь блок в военное противостояние.

Как отреагирует Альянс в случае нападения России?

Эксперт подчеркнул, что военнослужащие США, находящиеся, например, в Эстонии, находятся в оперативном подчинении Генерального штаба этой страны. В случае их участия в защите страны-члена НАТО Альянс больше не сможет оставаться в стороне.

НАТО образца 2026 года – это не НАТО образца 2014 года или даже 2022 года. Это совершенно другой Альянс. Прошу обратить внимание на то, как Польша проводила свой последний военный парад, а также на то, как страны Скандинавии и страны Балтии проводят мероприятия по наращиванию своего боевого потенциала,

– отметил Грабский.

Он также добавил, что Балтийское море превратилось во внутреннее море НАТО. Соотношение кораблей Альянса и России составляет три к одному, поэтому любые посягательства Кремля на территории или острова существуют исключительно в фантазиях российского командования.

Грабский рассказал, как будет действовать НАТО: смотрите видео

Военный эксперт убежден, что Россия глубоко увязла в войне против Украины, поэтому не имеет никакой возможности для проведения параллельных военных операций против Европы.

В своих "фантазиях" они могут такое планировать. Я вам скажу, что таких планов есть как минимум до двух десятков, но для этого нужно иметь соответствующие ресурсы и возможности. Таких ресурсов у России нет,

– подчеркнул он.

Он подытожил, что без окончания войны в Украине страна-агрессор не способна развернуть боевые действия против какой-либо другой страны Европы, а все ее угрозы являются лишь гипотетическими страшилками.