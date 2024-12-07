Планирует ли Россия зайти в страны Балтии: в украинской разведке ответили

В странах Балтии уже не впервые говорят об угрозе российского вторжения. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, возможно ли такое развитие событий.

По словам представителя украинской разведки, страны Балтии не скрывают того, что оценивают российскую угрозу как реальную. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Латвия и Литва проголосовали против 15-го пакета санкций ЕС против России, – Politico

Что известно о намерениях России в отношении стран Балтии

Андрей Юсов говорит, что в Североатлантическом альянсе и в Европе прямым текстом говорят об угрозе вторжения России в страны Балтии. По его словам, несмотря на то, что мы хотим завершения войны, спасения жизней украинцев и справедливого мира, возникает вопрос о том, что будет дальше.

Представитель разведки объясняет, что совершено нарушение международного права и неспровоцированное нападение на государство. Кроме этого, украдены территории, люди, ценности, совершен ряд военных преступлений и это "ненаказанное зло" растет.

Юсов отмечает, что вопрос наказания и привлечения к ответственности остается открытым. И пока он остается открытым, россияне будут иметь соблазн продолжать совершать эти преступления.

А если за преступления нет наказания, то какой механизм сдерживания? Что может остановить в дальнейшем агрессора, этого или другого, Путина или другого диктатора от повторения подобных действий,

– говорит Юсов.

Он также отметил, что это уже не только украинский вопрос, но и вопрос для многих других государств, особенно для тех, которые уже знают, что такое российская оккупация. По словам Юсова, эти страны теперь понимают, что российская угроза вполне реальна.