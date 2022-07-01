Украина военным путем может ставить на колени Россию, – Давидюк

В то время как Путин пытается переписывать прошлое, Украина меняет будущее. Сейчас нужно очень цинично и жестко смотреть на происходящее. С одной стороны – нам нужно воевать, а с другой – нужно делать так, чтобы мир давил на Россию и заставил ее вывести свои войска с нашей территории.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он также отметил, что делать это нужно не путем "сохранения лица Путина", а только через освобождение территорий, это наш сценарий.

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И по моему мнению, если мы посмотрим на вчерашние успехи – Змеиный, несколько освобожденных сел на Херсонщине и Харьковщине, то это указывает на то, что Украина способна военным путем поставить на колени Россию,

– утверждает Николай Давидюк.

По словам политолога, чем больше Россия перед нами будет демонстрировать свою слабость, тем больше будет обостряться аппетит у российских соседей.

"Если уже даже безоружная Финляндия пошла в НАТО, то Япония и Китай уже точно смотрят на Россию как на потенциальную жертву, которую они будут разрывать", – отмечает специалист.

Украине нужно понимать, что в то время, когда в мире есть возможность находить сильных союзников, главное не вестись на предложения латентных союзников твоего врага, резюмирует Давидюк.

Николай Давидюк рассказал о сильных сторонах Украины и слабости России: смотрите видео

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В течение 30 июня российские оккупанты продолжили поливать огнем позиции ВСУ по всем направлениям. В Генштабе обращали внимание, что на определенных участках борьбы враг пытается продвигаться вперед, а на отдельных – только открывает огонь по украинским военным.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины по всей линии столкновения ведут оборонительные действия. Несмотря на это, украинским военным удается проводить удачные контрнаступления и освобождать от оккупантов некоторые населенные пункты. Силы обороны на Криворожском направлении освободили и взяли под контроль населенный пункт Потемкино, что на севере Херсонской области.

Разведка сообщала, что российские захватчики с направления Шахтерска попытались обстрелять позиции украинских защитников и защитниц. Однако ПВО сбила все и разрушила планы врага. Взрыв раздался вблизи Дебальцево. Возможно, там и упали обломки. Все детали на данный момент устанавливают.