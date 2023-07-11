Атака "Шахедами", НАТО утвердило планы защиты от нападения России: хронология 503 дня войны
11 июля 2023, 06:26Читати новину українською
Россия не отказывается от попыток захватить Украину. Однако Вооруженные Силы Украины мощно изгоняют врага с нашей земли.
Какая ситуация на поле боя, в дипломатии и что будут заявлять лидеры на саммите НАТО об Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Кроме реакции на российскую атаку, в этих планах будут также рекомендации странам Альянса, как модернизировать свои вооруженные силы и материально-техническое обеспечение. Для полной реализации планов понадобится несколько лет, но при необходимости НАТО может немедленно вступить в бой.1:34 Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что боевики ЧВК "Вагнера" во время мятежа приблизились к ядерной базе "Воронеж-45". Единственным препятствием между вагнеровцами и базой была закрыта дверь, поэтому наемники Пригожина не попали в техническую секцию.
В то же время, там хранятся небольшие ядерные устройства еще с советских времен. Это оружие даже можно "носить в рюкзаке".00:31 По данным иностранных СМИ, Владимир Зеленский на саммите НАТО, который пройдет 11 – 12 июля в Вильнюсе, встретится с Джо Байденом и премьер-министром Японии Кишидой. Будут говорить политики об укреплении дипломатических отношений, оказании Киеву военной помощи. Ключевым будет обсуждение вопроса о вступлении нашего государства в Альянс.