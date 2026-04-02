"Украина готова": в СНБО назвали, сколько еще Россия планирует воевать

Россия продолжает демонстрировать отсутствие желания относительно окончания войны в Украине. Более того, Москва намерена продолжать атаковать на фронте и наносить удары по инфраструктуре как минимум до конца 2026 года.

Соответствующую информацию сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в телеграме.

Какая главная цель России?

Коваленко констатировал, что россияне продолжают атаковать инфраструктуру и осуществлять штурмы на фронте, рассчитывая воевать как минимум до конца лета. Впрочем, также прицелом врага является война в течение всего года.

Украина готова к вызовам, потери россиян будут только расти как на фронте, так и в их тылу,

– отметил руководитель ЦПД.

Сколько еще будет воевать Россия?

Отметим, что агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что сейчас Россия готовится к новой масштабной наступательной кампании в апреле и мае, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Научный сотрудник Киевского национального института исследований безопасности Николай Белесков считает, что из-за неспособности врага прорвать оборону, внимание может сместиться на объекты критической инфраструктуры.

В феврале The Guardian со ссылкой на аналитиков указывало, что Россия сможет продолжать ведение войны против Украины в течение всего 2026 года, несмотря на действующее экономическое давление и недостаток личного состава на фронте.

