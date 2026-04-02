"Украина готова": в СНБО назвали, сколько еще Россия планирует воевать
2 апреля, 09:55
Обновлено - 10:21, 2 апреля

"Украина готова": в СНБО назвали, сколько еще Россия планирует воевать

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Россия планирует продолжать военные действия против Украины как минимум до конца 2026 года.
  • Украина готова к вызовам войны, потери российских войск будут как на фронте, так и в тылу.

Россия продолжает демонстрировать отсутствие желания относительно окончания войны в Украине. Более того, Москва намерена продолжать атаковать на фронте и наносить удары по инфраструктуре как минимум до конца 2026 года.

Соответствующую информацию сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в телеграме.

Какая главная цель России?

Коваленко констатировал, что россияне продолжают атаковать инфраструктуру и осуществлять штурмы на фронте, рассчитывая воевать как минимум до конца лета. Впрочем, также прицелом врага является война в течение всего года.

Украина готова к вызовам, потери россиян будут только расти как на фронте, так и в их тылу, 
– отметил руководитель ЦПД.

Сколько еще будет воевать Россия?

Отметим, что агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что сейчас Россия готовится к новой масштабной наступательной кампании в апреле и мае, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Научный сотрудник Киевского национального института исследований безопасности Николай Белесков считает, что из-за неспособности врага прорвать оборону, внимание может сместиться на объекты критической инфраструктуры.

В феврале The Guardian со ссылкой на аналитиков указывало, что Россия сможет продолжать ведение войны против Украины в течение всего 2026 года, несмотря на действующее экономическое давление и недостаток личного состава на фронте.

Россия выдвигает требования

  • Владимир Зеленский сообщал, что Россия убеждает, что горячая стадия войны закончится только после того, как Украина добровольно оставит Донбасс, Москва даже установила дедлайн сроком на 2 месяца.
  • По данным ISW, подобное требование в Кремле озвучили на фоне того, что российские войска не продемонстрировали способности быстро охватывать, проникать или иным образом захватывать важные города в этом регионе.
  • К слову, недавно председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала объяснил, что за требованиями Москвы кроется крайне тяжелая ситуация в самой России и ее армии.