Мир находится в "новой эре угроз", – глава Минобороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что усилия по прекращению войны в Украине предвещают "новую эру угроз". По его словам, поэтому нужны изменения в системе обороны.

Об этом Джон Хили сказал во вторник, 18 февраля, во время выступления в Институте правительства в Лондоне, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Закончились 4,5-часовые переговоры России и США в Саудовской Аравии: заявления сторон

"Мы находимся в новой эре угроз, и это требует новой эпохи для защиты", – заявил глава Минобороны Великобритании.

Министр обороны рассказал, как Великобритания увеличила расходы на оборону в 2025 году почти на 3 миллиарда фунтов стерлингов (3,8 миллиарда долларов) и в ближайшие месяцы "проложит путь" к тому, чтобы тратить на оборону 2,5% ВВП. Однако эта пропорция была бы далека от цифры 5% ВВП, которую требует администрация президента США Дональда Трампа.

Решение, которые мы примем сейчас, в течение следующих недель, не только определят результат конфликта в Украине, но и безопасность нашего мира для следующих поколений,

– добавил Джон Хили.

Напомним, что председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что простое прекращение огня не станет гарантией мира для Украины. Ведь необходимо соглашение, которое будет отвечать интересам как Киева, так и всей Европы. Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы.