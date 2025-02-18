Про це Джон Хілі сказав у вівторок, 18 лютого, під час виступу в Інституті уряду у Лондоні, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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"Ми перебуваємо в новій ері загроз, і це вимагає нової епохи для захисту", – заявив очільник Міноборони Великої Британії.

Міністр оборони розповів, як Велика Британія збільшила витрати на оборону 2025 року майже на 3 мільярди фунтів стерлінгів (3,8 мільярда доларів) і в найближчі місяці "прокладе шлях" до того, щоб витрачати на оборону 2,5% ВВП. Однак ця пропорція була б далекою від цифри 5% ВВП, яку вимагає адміністрація президента США Дональда Трампа.

Рішення, які ми приймемо зараз, протягом наступних тижнів, не лише визначать результат конфлікту в Україні, але й безпеку нашого світу для наступних поколінь,

– додав Джон Хілі.

Нагадаємо, що голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що просте припинення вогню не стане гарантією миру для України. Адже необхідна угода, яка відповідатиме інтересам як Києва, так і всієї Європи. Він підкреслив, що Україна може розраховувати на підтримку Європи.