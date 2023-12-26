Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Также, по его словам, протесты жен мобилизованных россиян также небезопасны для Кремля.

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У россиян – отсутствие эмпатии

Игорь Яковенко отметил, что для россиян более 300 тысяч ликвидированных оккупантов не имеют никакого значения. Кроме того, в России очень гордятся количеством погибших во время Второй мировой войны, поэтому, может быть, такая ситуация и сейчас.

Но есть еще одна проблема – это полное отсутствие эмпатии у значительной части российского населения. Есть много случаев, когда им не жалко даже родного сына, мужа. Отсутствие эмпатии касается не только чужих людей, но и близких,

– объяснил он.

Однако для россиян всегда большую роль играли территории, особенно когда речь идет о временно оккупированном Крыму. Когда ВСУ освободят полуостров из-под оккупации, это может быть весомым поводом для россиян, чтобы задуматься, прежде всего захватчикам, которые на фронте.

"Я уверен, что деоккупация Крыма сделает "щелчок" в головах прежде всего военных, который заставит их признать, что война не только бессодержательная, но и вредная. Путин начал войну. Крым "потеряли". Возникает вопрос: настоящий ли царь, не пора ли войску бунтовать? Думаю, такое очевидное понимание может пролезть в их головы", – предположил оппозиционер.

Также в России активно распространяется движение мобилизованных дружин, которое может привести к более активным протестам.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения российская оккупационная армия уже потеряла 354 960 личного состава. Стоит заметить, что эта статистика приблизительная, ведь подсчитать точно потери врага в условиях активных боевых действий очень сложно.

Протесты жен оккупантов: главное