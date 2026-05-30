Все идет не по плану Путина, – экс-советник по нацбезопасности США сказал, что переломило ход войны

Способность Украины наносить удары вглубь территории России различными способами, а также уничтожение значительной части Черноморского флота показали российскому народу, что дела идут не так хорошо. Ведь теперь жители страны-агрессора почувствовали войну на себе.

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заметил 24 Каналу, что украинская армия имеет много возможностей, которые застали россиян врасплох. По его словам, это существенно меняет ситуацию.

"Это показывает, что у Украины есть возможности, о которых раньше они даже не подозревали. Возможно, они появились уже после начала войны. Это факт, который меняет всю ситуацию. Ведь Россия сначала надеялась на быструю победу, потом – на успешную войну на истощение. Но все идет не по плану", – подчеркнул он.

По мнению экс-советника по нацбезопасности США, направление войны в этом смысле меняется в пользу Украины. Возможность наносить удары вглубь российской территории должна подрывать уверенность Кремля в том, на что они способны.

Но стоит отметить, что после начала войны в Персидском заливе цены на нефть выросли. Хотя Россия до сих пор продает нефть ниже рыночных цен из-за санкций, она получила значительный прирост доходов. В результате ее финансовая система укрепилась, в частности, из-за освобождения от американских санкций, которое предоставила администрация Трампа. Я считаю это большой ошибкой, которую еще не исправили,

– добавил Джон Болтон.

Как сейчас Путин комментирует войну в Украине?

Владимир Путин 29 мая сделал неоднозначное заявление о конце войны. Как он утверждает, пока рано говорить о конкретных сроках завершения войны против Украины. В то же время якобы ситуация на фронте якобы дает России основания говорить о "приближении развязки конфликта".

Так называемый глава Кремля не впервые делает подобные заявления. В ISW объяснили, почему Путин внезапно заговорил о "конце войны". По мнению аналитиков, на самом деле нет признаков готовности Кремля к миру. Эти слова направлены прежде всего на внутреннюю российскую аудиторию, во избежание внутренней дестабилизации. Кремлевский диктатор хочет успокоить население из-за экономических проблем и последствий затяжной войны.