Цзиньпин видит конец войны в Украине путем переговоров – Bloomberg о его интересе в этом

В Китае продолжают искать способы склонить Украину к переговорам с Россией. По мнению главы государства, это единственный способ прекратить войну, развязанную страной-агрессорой.

Соответствующее мнение он озвучил в ходе переговоров с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Си Цзиньпин призвал содействовать завершению войны в Украине. Но не путем дополнительного давления на Россию, а склонение Украины к переговорному процессу.

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Китай будто не хочет эскалации

Разрешение кризиса в Украине политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии,

– подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что "необходимо избежать эскалации и расширения кризиса". В ходе разговора с Цзиньпинем Мишель отметил, что ЕС рассчитывает на Китай. В частности, на то, что он "внесет свой вклад в прекращение жестокого разрушения и оккупации России". Лидеры также пришли к согласию, что "ядерные угрозы безответственны и очень опасны".

Соответствующие заявления Си Цзиньпина играют ему на руку. Таким образом, он пытается дистанцироваться от Москвы. И это, несмотря на то, что Китай публично не критикует полномасштабное вторжение России на территорию Украины. В то же время он чувствует, что западные партнеры полагаются на него. Более того, видят в нем того, кто мог бы повлиять на Россию. Следовательно, Цзиньпин может рассчитывать на улучшение отношений как с Европой, так и с США в будущем.

Напомним, что Китай подписал на саммите G20 в Индонезии коммюнике. В нем говорилось, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине".

Китай стремится усилить сотрудничество с Европой

Добавим, что встреча Цзиньпина и Мишеля состоялась в тот момент, когда Китай лихорадит в результате коронавирусных ограничений. Страну ожидают потери в экономике, а также ухудшение общего настроения местного населения.

На этом фоне в Китае призвали завершить инвестиционное соглашение с Европой. Представитель министерства торговли в Пекине подчеркнула, что это соглашение хорошее как для ее страны, так и для Европы.

"Китай и Европа должны работать вместе, чтобы добиться подписания и вступления в силу соглашения, чтобы оно вскоре принесло пользу компаниям и общественности обеих сторон", – добавила она.

Между тем не был бы столь оптимистичен новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, Си Цзиньпин и его режим с каждым годом становятся более авторитарными и жестокими.

Он отметил, что "золотая эра" отношений между Пекином и Лондоном закончилась. Сунак также осудил подход предыдущих правительств своей страны. Они ведь пытались выдавать желаемое за действительное. И всячески игнорировали набирающий обороты авторитаризм в Пекине.

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