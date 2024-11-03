Это условие для прекращения войны: Украина настаивает на полном выводе российских войск

Андрей Ермак заявил, что Киев настаивает на полном выводе войск России с территории Украины. Глава Офиса Президента заявил, что война обнажила трещины в международной системе, которые могут угрожать основам глобального мира и стабильности.

Андрей Ермак написал, что агрессия России – это не только прямое нападение на Украину, однако и угроза основам мира в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на LSM.lv.

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Что сказал Ермак об условиях прекращения войны

Глава ОП объяснил, что неспособность Совета Безопасности ООН остановить империалистические амбиции своего постоянного члена подрывает ее авторитет и легитимность международного права.

Андрей Ермак объяснил, что восстановление территориальной целостности Украины – это не только вопрос справедливости для нас, это проверка способности международного сообщества защитить принципы суверенитета и самоопределения. Ведь без решительного ответа эти ценности, закрепленные в уставе ООН, становятся пустыми словами.

Чиновник вспомнил, как в 90-х годах страны Северной Европы, США и Евросоюз помогли восстановить независимость балтийских республик. Поэтому сейчас Украина полагается на это единство в этот решающий момент истории. Ведь речь идет не только о восстановлении справедливости, на карту поставлена безопасность всего мира.

Полный и безусловный вывод российских войск со всей территории Украины. Отзыв незаконных аннексий. Демилитаризация и деоккупация Запорожской АЭС. Восстановление свободы передвижения. Это не только украинские требования. Это требования международного права,

– заявил Ермак.

Он добавил, что формула мира является указателем к справедливому и устойчивому миру. Андрей Ермак сказал, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон, однако любые корректировки должны основываться на:

международном праве и справедливости,

территориальной целостности,

неприкосновенности границ Украины,

полном суверенитете Украины.

Андрей Ермак подытожил, что мы как страна, защищающаяся от агрессии, не можем и не будем принимать предложения, которые угрожают существованию Украины, нашему праву на самоопределение или достоинству нашего народа.